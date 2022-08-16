Kovid’de vakalar yüksek, hastaneye yatış az

Koronavirüs vakaları son günlerde yeniden artışa geçti. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, SABAH'a şu değerlendirmelerde bulundu:Bir haftadan öbür haftaya ulaştığımızda vaka sayıları iki kat artış gösteriyordu, şimdi ise daha ılımlı bir artış var. Bu söz konusu pikin oluşmakta olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki dönemde pik tamamlanıp, inişe geçer diye umut ediyorum. Bu bayram trafiğinin yol açtığı bir dalgaydı.İnsanlar eskisi gibi hasta olduğunda hemen gidip Kovid testi yaptırmıyor. Hafif geçiriyorlar. Çok daha fazla vaka olduğunu düşünüyorum.Şu anda görünen Kovid-19 virüsü 2020'deki ya da 2021'deki virüs değil. Virüs kendini değiştirdi. Yeni ortaya çıkan varyantlar, daha kolay bulaşıyor, daha kolay yayılıyor ama çok daha hafif bir hastalığa yol açıyor. Bu açıdan vaka sayılarında bu çok yüksek artışlara rağmen çok şükür hastane doluluklarında ve yoğun bakımlarda aynı oranda bir artış yok.Yatan hastalarımız ve yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarımızın sayısında da artış var ama vaka sayılarında artışa orantılandığında çok daha minimal. Bunun iki nedeni var. Birincisi virüsün geçirmiş olduğu mutasyonlarla hastalık yapma potansiyelini büyük ölçüde yitirmiş olması. İkincisi de yaygın aşılanma. Türkiye'de İki doz aşı yaptırmış olanların oranı yüzde 86 civarında.Yaşlı popülasyonya da yaşlı olmasada kronik hastalığıolanlar ya da tam dozaşılı olmayanlar risk altında.Onlarda hastalık maalesefağır seyredebiliyor. Enbaşta yapılması gereken aşılamadır.Eğer tam aşılıdeğillerse aşı olmalılar.Risk grubundakilerinson aşısının üzerinden 6-7ayı geçmişse mutlaka hatırlatıcıdozlarını yaptırmaları gerekir.Kalabalık, kapalı, dar, iyi havalandırılmayansosyal mekanlaragirmemeleri ya da çok kalmamalarınıtavsiyeederim. Özellikletoplu taşımada maskekullanılmasınıtavsiyeederim.