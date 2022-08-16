Haberler Yaşam Haberleri Kovid’de vakalar yüksek, hastaneye yatış az
Giriş Tarihi: 16.8.2022

Kovid’de vakalar yüksek, hastaneye yatış az

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Kovid’de vakalar yüksek, hastaneye yatış az
Koronavirüs vakaları son günlerde yeniden artışa geçti. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, SABAH'a şu değerlendirmelerde bulundu:
Bir haftadan öbür haftaya ulaştığımızda vaka sayıları iki kat artış gösteriyordu, şimdi ise daha ılımlı bir artış var. Bu söz konusu pikin oluşmakta olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki dönemde pik tamamlanıp, inişe geçer diye umut ediyorum. Bu bayram trafiğinin yol açtığı bir dalgaydı.
İnsanlar eskisi gibi hasta olduğunda hemen gidip Kovid testi yaptırmıyor. Hafif geçiriyorlar. Çok daha fazla vaka olduğunu düşünüyorum.
Şu anda görünen Kovid-19 virüsü 2020'deki ya da 2021'deki virüs değil. Virüs kendini değiştirdi. Yeni ortaya çıkan varyantlar, daha kolay bulaşıyor, daha kolay yayılıyor ama çok daha hafif bir hastalığa yol açıyor. Bu açıdan vaka sayılarında bu çok yüksek artışlara rağmen çok şükür hastane doluluklarında ve yoğun bakımlarda aynı oranda bir artış yok.



Yatan hastalarımız ve yoğun bakımda takip ettiğimiz hastalarımızın sayısında da artış var ama vaka sayılarında artışa orantılandığında çok daha minimal. Bunun iki nedeni var. Birincisi virüsün geçirmiş olduğu mutasyonlarla hastalık yapma potansiyelini büyük ölçüde yitirmiş olması. İkincisi de yaygın aşılanma. Türkiye'de İki doz aşı yaptırmış olanların oranı yüzde 86 civarında.

RİSK GRUPLARI DİKKATLİ OLMALI
Yaşlı popülasyon ya da yaşlı olmasa da kronik hastalığı olanlar ya da tam doz aşılı olmayanlar risk altında. Onlarda hastalık maalesef ağır seyredebiliyor. En başta yapılması gereken aşılamadır. Eğer tam aşılı değillerse aşı olmalılar. Risk grubundakilerin son aşısının üzerinden 6-7 ayı geçmişse mutlaka hatırlatıcı dozlarını yaptırmaları gerekir. Kalabalık, kapalı, dar, iyi havalandırılmayan sosyal mekanlara girmemeleri ya da çok kalmamalarını tavsiye ederim. Özellikle toplu taşıma da maske kullanılmasını tavsiye ederim.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet giriş! Evde bakım maaşı yatan iller 16 Ağustos 2022 listesi
Son dakika: Kayseri’de dehşet! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı
YKS ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM ek yerleştirme kontenjanları ve YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile üniversite ek tercih nasıl yapılır, kimler yapabilir?
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması
Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti: 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emekli promosyonu ödemeler, 8 bin 250 TL'yi buluyor! İşte emekli maaş promosyonu veren bankalar
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos 2022!
YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve boş kontenjanları: 2022 YKS taban puanları, boş kontenjanları ve başarı sıralamaları tablosu!
İş Bankası emekli promosyonu ödemeleri ne kadar? İş Bankası emekli promosyon miktarı ve başvuru şartları
Güncel Sigara fiyatları: 15 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid’de vakalar yüksek, hastaneye yatış az
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA