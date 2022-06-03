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Giriş Tarihi: 4.6.2022

Kovid’in izleri siliniyor

Kovid’in izleri siliniyor
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde İstanbul'da yürütülen çalışmalar, maske zorunluluğunun kaldırılması ve gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Salgında Türkiye'nin dünyaya örnek bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren Memişoğlu, sadece sağlık çalışanlarının değil tüm toplumun uyumuyla bu sürecin başarılı geçtiğini ifade etti. İstanbul'da, Türkiye'de olduğu gibi dört büyük pik yaşandığını ancak nisan başından itibaren sayıların azaldığını söyleyen Memişoğlu, "Özellikle son 1 ayda çok az miktarda pozitif vaka görmekteyiz. Hastanelerimizde de yoğun bakımlarımızda da ölüm oranlarımızda da şu andaki sayılarımız salgının en düşük olduğu sayılar. Artık insanoğlu şunu bilmeli ki şu anda diğer hastalıklar nasılsa Kovid'i de aynı şekilde yönetiyoruz. Salgın, bu şekilde devam ederse normal hastalık gibi yöneteceğimiz bir süreç. Kimse tedirgin olmasın, korkmasın ama tedbirini alsın" dedi. AA

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Kovid’in izleri siliniyor
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