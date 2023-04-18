‘Köy hayatını çok seviyorum’ yalanıyla 520 bin lira dolandırıldı

Kıbrıs'ta yaşayan 3 çocuk babası Bilal Nergis (60), köy hayatını sevdiği için Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi'ndeki köy evine dönmek istedi. Ancak eşi Fatma'nın (55) gelmek istememesi nedeniyle tartışan yaşlı adam tek başına köy evine geldi. Nergis, 1 ay önce sosyal medyada yardıma muhtaç olduğu öne sürülen Miray El (40) isimli bir kadınla tanıştı. Bir süre kadınla konuşan Nergis, kadının, 'Kaldığım baraka hep su alıyor. Beni buradan kurtar. Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım. Seninle evlenirim' sözlerine kandı. Bilal Nergis, ardından Türkmenistan'da olduğu öne sürülen kadına Türkiye'ye gelmesi için 1 ay içerisinde farklı dönemlerde 24 seferde toplam 520 bin lira gönderdi.Kadının her istediği parayı verilen farklı IBAN adreslerine gönderen adam, bu süreçte Kıbrıs'ta çalışıp biriktirdiği bütün parasını, Feke ilçesindeki 15 dönümlük 2 tarlasını sattı, o da yetmeyince bankadan kredi çekip tefeciden para aldı. 1 hafta önce polis arkadaşına durumdan bahseden Nergis, o sayede dolandırıldığını anladı ve jandarmaya giderek şikâyetçi oldu.Kendisini dolandıran kadının halen para istediğini anlatan Nergis, "Bu kadının yakalanmasını istiyorum. Paramı geri istiyorum. Benim hanım köyü istemiyor. Bu da böyle deyince kanıma girdi. Çok pişman oldum. Rezil oldum arkadaşlarımın yanında. Eşim de buna para gönderdiğimi öğrendi. Ancak miktarını söylemedim" dedi.