Haberler Yaşam Haberleri ‘Köy hayatını çok seviyorum’ yalanıyla 520 bin lira dolandırıldı
Giriş Tarihi: 19.4.2023

‘Köy hayatını çok seviyorum’ yalanıyla 520 bin lira dolandırıldı

Bilal Nergis, sosyal medyada tanıştığı ve “Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, seninle evlenirim” diyen kadına 520 bin lira kaptırdı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
‘Köy hayatını çok seviyorum’ yalanıyla 520 bin lira dolandırıldı
Kıbrıs'ta yaşayan 3 çocuk babası Bilal Nergis (60), köy hayatını sevdiği için Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi'ndeki köy evine dönmek istedi. Ancak eşi Fatma'nın (55) gelmek istememesi nedeniyle tartışan yaşlı adam tek başına köy evine geldi. Nergis, 1 ay önce sosyal medyada yardıma muhtaç olduğu öne sürülen Miray El (40) isimli bir kadınla tanıştı. Bir süre kadınla konuşan Nergis, kadının, 'Kaldığım baraka hep su alıyor. Beni buradan kurtar. Ben köy hayatını çok seviyorum. Sırtımda odun taşır, soba yakarım. Seninle evlenirim' sözlerine kandı. Bilal Nergis, ardından Türkmenistan'da olduğu öne sürülen kadına Türkiye'ye gelmesi için 1 ay içerisinde farklı dönemlerde 24 seferde toplam 520 bin lira gönderdi.



Kadının her istediği parayı verilen farklı IBAN adreslerine gönderen adam, bu süreçte Kıbrıs'ta çalışıp biriktirdiği bütün parasını, Feke ilçesindeki 15 dönümlük 2 tarlasını sattı, o da yetmeyince bankadan kredi çekip tefeciden para aldı. 1 hafta önce polis arkadaşına durumdan bahseden Nergis, o sayede dolandırıldığını anladı ve jandarmaya giderek şikâyetçi oldu.

"ÇOK PİŞMAN OLDUM"
Kendisini dolandıran kadının halen para istediğini anlatan Nergis, "Bu kadının yakalanmasını istiyorum. Paramı geri istiyorum. Benim hanım köyü istemiyor. Bu da böyle deyince kanıma girdi. Çok pişman oldum. Rezil oldum arkadaşlarımın yanında. Eşim de buna para gönderdiğimi öğrendi. Ancak miktarını söylemedim" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Kira fırsatçılarına izin vermeyeceğiz
Son dakika: Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Mine Kırıkkanat Kâbe’yi ziyaret eden Müslümanlara hakaret
HDP'li Hasip Kaplan'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 15 Mayıs'ı işaret etti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Can Ataklı'nın 'hazımsızlığı' bitmiyor! İstanbul Finans Merkezi'ni 'Nah olur!' sözleriyle hedef aldı
Son dakika... Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Siyasi mevta haline gelecekler
AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz kimselere benzemeyiz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika haberleri: Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı! Aslan, Alanyaspor’u 4 golle geçti…
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Köy hayatını çok seviyorum’ yalanıyla 520 bin lira dolandırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA