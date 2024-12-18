Köy koruyucusu ölü bulundu

Vücudunda kurşun yarası izleri bulunan Alabacak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Alabacak'ın, sabah erken saatlerde hayvanlarını otlatmak için çıktığı ve akşam saatlerinde dönmeyince ailesi tarafından aranmaya başlandığı öğrenildi. Yapılan arama sonucu, sıkça kullandığı patika bir yolda hareketsiz yatan Alabacak'ı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alabacak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk incelemelerde Alabacak'ın vücudunda tek bir kurşun izine rastlanırken, olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili geniş soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.