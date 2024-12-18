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Giriş Tarihi: 18.12.2024 16:36 Son Güncelleme: 18.12.2024 17:46

Köy koruyucusu ölü bulundu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde görevli köy korucusu Mehmet Alabacak (30), dün sabah saatlerinde mahalledeki dağlık bir alanda ölü bulundu.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Köy koruyucusu ölü bulundu

Vücudunda kurşun yarası izleri bulunan Alabacak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Alabacak'ın, sabah erken saatlerde hayvanlarını otlatmak için çıktığı ve akşam saatlerinde dönmeyince ailesi tarafından aranmaya başlandığı öğrenildi. Yapılan arama sonucu, sıkça kullandığı patika bir yolda hareketsiz yatan Alabacak'ı gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alabacak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
İlk incelemelerde Alabacak'ın vücudunda tek bir kurşun izine rastlanırken, olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili geniş soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Köy koruyucusu ölü bulundu
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