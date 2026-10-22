Köy okulunda milli teknoloji heyecanı

Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından HAVELSAN, çocuklara mühendislik sevgisi aşılamak ve yerli teknolojileri tanıtmak amacıyla yürüttüğü "Mühendis Çocuk Yollarda" projesini Trabzon'un köylerine taşıdı. 19-21 Ekim tarihleri arasında Yomra, Akçaabat ve Of ilçelerinde düzenlenen etkinliklerde, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile iş birliği yapıldı. Of ilçesindeki Bölümlü Şehit İhsan Yıldız Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, bulut altı insansız hava aracı BAHA'yı monte ederek göreve hazır hale getirdi. Robot kol ve güneş saati atölyeleri gerçekleştirildi. BARKAN'dan ilham alınarak hazırlanan atölyede ise insansız kara araçları tanıtıldı.

"BEN DE İHA ÜRETECEĞİM"

Okulun 5'inci sınıf öğrencisi Mukaddes Tankuç, "Ben de büyüyünce mühendis olacağım. Yerli ve milli İHA, SİHA üreteceğiz" dedi. Proje Sorumlusu Zeynep Altundal Karaca, projenin çocukların bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör