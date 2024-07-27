Köyceğiz’de bal paketleme tesisi kül oldu

Çalışmaları yerinde takip eden Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, canla başla mücadele eden herkese teşekkür etti. Bizzat yangın mahallinde ekiplerin müdahalesini koordine eden Akbıyık, yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle çöp alanında başlayıp iki iş yerine sıçradığını belirtti. Vali Akbıyık, "Saat 21.05 civarı Köyceğiz Toparlar mevkiinde bal fabrikası iş yerinde meydana gelen yangın, tesisin hemen yanındaki çöp dökme alanında başlayıp iş yerine sıçrıyor. Bütün kamu araçlarımız, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, belediye itfaiye araçları hatta Dalaman Hava Limanı itfaiyeleri ve özel sektör, olabilecek en hızlı şekilde müdahaleye başladılar. Yangın kontrol altına alındı.