Köyde heyelandan kaçtı, ilçede heyelanda öldü

Çayeli ilçesinde geçtiğimiz hafta Salı günü sabah 06.30 da meydana gelen heyelanda kaldığı odaya toprak dolması sonucu hayatını kaybeden Yakup Özkan Bayraktar in ailesinin köyden heyelan riski nedeniyle ilçede daire aldıkları ortaya çıktı. Çayeli ilçesinde geçtiğimiz hafta Salı günü meydana gelen heyelanda evin arkasındaki kitlenin kopması sonucu sabah 06.30 sıralarında kaldığı odada toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yakup Özkan Bayraktar (35) in hayat hikayesi ortaya çıktı.

"HEYELANDAN KAÇTIK"

Anne Nurcan Bayraktar 2015 yılında köyleri olan Güzeltepe köyünde evlerinin üst kısmından yol geçmesi sonucu 2018 yılında evimizin bulunduğu alanda heyelan oluştu diyerek " Köydeki evimizin riskli olarak belirlenmesinin ardından eşim Kasım Çaykur dan emekli oldu ve aldığı tazminat ve çektiği kredi ile bu binada ki daireyi aldık. Köye zaman zaman çıkıyorduk, heyelan riski olduğundan köyde kalmıyorduk, köydeki işlerimizi halledip dönüyorduk" dedi.

"HEYELAN OĞLUMU ALDI"

Köydeki evlerinden heyelan korkusu nedeniyle kaçtıklarını söyleyen anne Nurcan Bayraktar " Heyelan burada bizi yakaladı. Oğlum heyelanda hayatını kaybetti, şimdi ise ilçede diğer oğlumun evinde oturuyoruz" dedi.