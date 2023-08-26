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Giriş Tarihi: 27.8.2023

Köylülerin yaptırdığı cami 179 yıldır ayakta

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Köylülerin yaptırdığı cami 179 yıldır ayakta
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bulunan Keklik Camii, yıllara meydan okuyor. Köylüler tarafından toplanan taş ve ağaçlarla yaptırılan cami, meydana gelen depremlerden hasar almayarak 1844'ten beri varlığını sürdürüyor. Yaylaya giden köylü kadınların dönüşte ceplerine doldurarak getirdikleri taşların, Ermeni bir usta tarafından incelikle duvarlara dönüştürülüp üzerine çevre köylerin en güzel ağaçları getirilerek inşa edilen cami ahşaptan birbirine geçmeli olarak yapılırken, tavanına çivi dahi çakılmadan inşa edildi. Caminin pencereleri ise namaz vaktinin hesaplanması için her vakitte bir köşeye odaklanıyor. Camide görev yapan her imam ise giriş kapısındaki tokmağa bir çivi çakarak anı kalmasını sağlıyor. Aradan geçen 179 yılda yaşanan birçok depreme de direnen caminin İmamı Muhammet Bahar, yapının büyük oranda ilk haliyle günümüze kadar ulaştığını söyledi.

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Köylülerin yaptırdığı cami 179 yıldır ayakta
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