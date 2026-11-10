Koyunlara dikenli metal zırh giydirdiler! Yıllardır çözülemeyen soruna çare buldular

KOYUNLARA METAL ZIRH GİYDİRDİLER

Avusturya'nın Fillach kentinde yaşayan Rudolf Schaubach, hem ülkesinde hem de Almanya sınırları içerisinde sürüleri tehdit eden kurtlara karşı hafif, esnek ve sivri uçlarla güçlendirilmiş bir koruyucu ağ geliştirdi. Hayvanın doğal yaşamını kısıtlamadan otlanmasını ve hareket etmesini sağlayan bu özel zırh, 3 yıl süren tasarım ve malzeme testlerinin ardından ilk kez bir koyun üzerinde başarıyla denendi.