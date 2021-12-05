‘Kozalak’ yangın haberini verecek

İTÜ Çekirdek bünyesinde Kozalak girişimini kuran Batuhan Esirger, ağaçlara yerleştirilen foto kapan sistemi ile erken yangın tespiti geliştirdi
YAZ aylarında kıyı yerleşimlerinde ortaya çıkan ve ciğerlerimizi yakan yangınlarda gönüllü olarak görev alan drone pilotu Batuhan Esirger, alevleri henüz başlangıç aşamasındayken tespit eden bir teknoloji geliştirdi. İTÜ Çekirdek bünyesinde Kozalak girişimini kuran Esirger, geliştirdiği çoklu sensörlü "Nesnelerin İnterneti" (IoT) cihazı belirli aralıklarla ağaç gövdelerinde veri okuması yapacak. Cihaz, erken yangın tespiti, zehirli-yanıcı gaz tespiti ve hava kalitesi ölçümü yaparak yetkililere bildirecek.
PİLOT ÇALIŞMA BAŞLADI İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nden, Atatürk Kent Ormanı'nda bir pilot çalışma yürütmek üzere destek aldıklarını ifade eden Esirger, "Yaz dönemindeki yangınlar herkesi olduğu gibi beni de etkiledi. Drone pilotu olarak alandaki çalışmalara destek vermek için ben de orada bulundum ve bu süreçte insanlarla konuştukça mevcut yöntemlerle müdahalenin ne kadar geriden geldiğini anladım. Bölgede bir vatandaşın 'Keşke daha erken haberimiz olsa' demesi ise bende ilk fikir kıvılcımını ateşledi. İstanbul'a döndükten sonra mevcut yangın tespit yöntemlerini araştırdım. Bu yöntemlerin teknolojiyle nasıl daha verimli hale getirilebileceği üzerine çalışılırken, bir yandan da ekibimizi kurduk. Şu anda ekip, akademisyenler ve alanında profesyonel teknik kişilerden oluşmakta" diye konuştu.