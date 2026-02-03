Kozan’daki veresiye tartışmasında 1 kişi hayatını kaybetmişti: 2 tutuklama!

Edinilen bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak üzerinde M.Ö. tarafından işletilen büfeden veresiye alkol almak isteyen Ş.K. ve F.Y., ile talebi reddeden büfe sahibi ve yanında bulunan Mustafa Çolak arasında tartışma yaşandı.