Kozan’daki veresiye tartışmasında 1 kişi hayatını kaybetmişti: 2 tutuklama!

Giriş Tarihi: 3.02.2026 23:31

Adana'nın Kozan ilçesinde bir büfede meydana gelen olayda, veresiye alkol talebi tartışması kavgaya dönüştü. Olayda M.Ö., yaralanırken, Mustafa Çolak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak üzerinde M.Ö. tarafından işletilen büfeden veresiye alkol almak isteyen Ş.K. ve F.Y., ile talebi reddeden büfe sahibi ve yanında bulunan Mustafa Çolak arasında tartışma yaşandı.

Tartışma kavgaya dönüşünce M.Ö. ve Mustafa Çolak bıçakla yaralandı. Çolak olay yerinde hayatını kaybederken, M.Ö. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheliler olaydan 28 saat sonra, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş çaplı çalışma sonrası, teknik ve fiziki takibin ardından Ergenuşağı kırsalına yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Ş.K. ve F.Y., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların kaçmasına yardım ettiği iddia edilen K.K. ile V.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, cinayet şüphelisi Ş.K.'nin 4 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

