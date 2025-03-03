Kozlu şehitleri unutulmadı

Zonguldak'ta, 33 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ndeki grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci, facianın yıldönümünde dualarla anıldı. TTK Kozlu Müessesesi'ndeki maden ocağında, 3 Mart 1992'de yaşanan grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madenci için anma töreni düzenlendi. Törene, Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) yöneticileri, TTK yöneticileri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütü temsilcileri ile emekli madenciler katıldı.

Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından bir maden işçisi Kuran-ı Kerim okudu. Mesaiye gitmek üzere olan bir başka madenci ise mesai arkadaşlarına dua yaptırdı. Programda konuşan GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, "Bundan 33 yıl önce burada aramızdan şehit olan madencileri anma programına hoş geldiniz. 263 maden şehidimizi ve tüm maden şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Rabb'im bizlere böyle acılar bir daha yaşatmasın inşallah" dedi. Madenciliğe bu sene başladığını söyleyen Mertcan Şen, "Üzgünüz, özlemle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Ekmek parası için katlanılacak zor bir meslek" ifadelerini kullandı. 17 yıllık madenci Yılmaz Karayeli, "İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Çok üzgünüz, her sene bu acıyı yaşıyoruz" diye konuştu.