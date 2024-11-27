KPSS-2024/7 tercih kılavuzu, tarihleri, şartları: ÖSYM ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alımı başvurusu nasıl yapılır?

KPSS-2024/7 tercih kılavuzu ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme işlemlerine ilk adım atılıyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden alınan tercih başvurusu ile kadro ve branş dağılımı da takip edilenler arasında. Peki; KPSS tercih başvuru şartları neler, tercihler ne zaman bitiyor? İşte, personel alımında başvuru şartları...
KPSS-2024/7 TERCİHLERİ BAŞLADI!
Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonları için alınacak tercih başvuruları başladı. Adaylar tercihlerini, 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 27 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30'da başlayacak ve 3 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Ortaöğretim için;
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
Ön Lisans için;
Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak
Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletmeMuhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Maliye ön lisans programından mezun olmak.
İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Lisans için;
Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, EkonomiYönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak
İşletme, İşletmecilik, İşletmeMaliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, MuhasebeFinansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak
Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.
Aranan genel ve özel şartlara aşağıdaki KPSS-2024/7 tercih kılavuzu üzerinden ulaşabilirsiniz:
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