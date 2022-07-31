KPSS arıcılık sorusu yanıtı: KPSS Lisans sınavında çıkan “Arıcılık hangi bölgede yaygındır?” sorusunun cevabı nedir?

ARICILIK HANGİ BÖLGEDE YAYGINDIR?

Arıcılık, balarısı kolonilerinin beslenmesi ve bakımı ile arı ürünleri elde edilerek zirai kazanç sağlanan meslektir. Bu işi yapanlara arıcı denir. Arıcılıkta en çok bal üretimi hedeflenir. Bunun yanında balmumu, polen, arı sütü, arı zehiri ve propolis gibi arı ürünleri de arıcılık ile elde edilebilir.

Türkiye'de genellikle arıcılık faaliyetleri Doğu Karadeniz, Erzurum-Kars platosu ve Ege bölgesinde yapılır. İl olarak bakıldığında ise Ordu, Çanakkale, Muğla, Kars ve Artvin arıcılık faaliyetlerinin en sık yapıldığı yerlerdir.