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Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:53 Son Güncelleme: 7.10.2026 09:57

KPSS ATAMA TABAN PUANLARI 2026: KPSS Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kuruma atanırım?

KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla adayların gözü kamuya yapılacak atamalara çevrildi. Puanını öğrenenler, tercih döneminde karşılarına çıkabilecek kadroları ve kurumları araştırırken KPSS Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir, hangi kuruma atanır sorusuna da yanıt arıyor. Puan aralıklarına göre geçmiş atamalarda oluşan KPSS atama taban puanları, tercih sürecinde adaylara yol gösteriyor.

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KPSS ATAMA TABAN PUANLARI 2026: KPSS Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kuruma atanırım?
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KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar, puanlarının karşılığında hangi kadroları tercih edebileceklerini araştırmaya başladı. Özellikle KPSS Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla alan memurluklar merak edilirken, geçmiş yerleştirmelerde oluşan KPSS atama taban puanları da tercih sürecinin önemli başlıklarından biri oldu.

KPSS LİSANS ATAMA VE TABAN PUANLARI

KPSS Lisans puanını öğrenen adaylar için sıradaki aşama tercih ve atama süreci. Ancak alınan puan, tek başına hangi kadroya yerleşileceğini belirlemiyor. Kadronun niteliği, mezuniyet alanı, kontenjan sayısı ve adayların tercih sıralaması yerleştirme sonuçlarında belirleyici oluyor.

Geçmiş merkezi yerleştirmeler incelendiğinde de taban puanların kadrodan kadroya önemli ölçüde değiştiği görülüyor. Örneğin 2026/1 merkezi yerleştirmesinde lisans düzeyinde 555 kadro kodu, 977 kontenjan ve 976 yerleşen aday bulunuyor. En düşük lisans yerleştirme puanı 66,60452, en yüksek puan ise 96,99915.

Aşağıda, KPSS-2026/1 Lisans puanlarına göre atama yapılan kadrolara ve puanlara ulaşabilirsiniz.

KPSS-2026/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
KPSS-2026/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS)

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KPSS 2026/1 LİSANS ATAMA TABAN PUANLARI

Kadro Ünvanı Kontenjan Yerleşen En Düşük Puan En Yüksek Puan
Ambar Memuru 1 1 92,63313 92,63313
Anbar Memuru 4 4 79,60255 86,04147
Apron Memuru 2 2 89,63585 90,15724
Avukat 74 74 90,57224 95,71301
Bilgisayar İşletmeni 34 33 70,98297 90,79507
Büro Personeli 57 57 69,23354 91,48039
Denizcilik Sörvey Mühendisi 30 30 66,60452 80,42208
Ekonomist 1 1 94,06955 94,06955
Enformasyon Memuru 15 15 80,95434 90,39419
Hareket Memuru 20 20 73,41495 84,20059
Hazine Avukatı 7 7 90,67416 96,37421
Hemşire 2 2 77,46668 77,93687
İcra Memuru 136 136 78,94134 90,76326
İstatistikçi 11 11 72,78806 81,23756
Kimyager 4 4 80,75042 83,61881
Kütüphaneci 3 3 80,89267 83,08047
Memur 170 170 74,47022 96,99915
Merkezi Satınalma Uzman Yrd. 5 5 86,31065 92,28385
Mimar 9 9 88,72932 93,85962
Muhasebeci 3 3 80,02396 81,19082
Mühendis 331 331 71,58696 94,74083
Mütercim 1 1 79,75081 79,75081
Programcı 2 2 78,71608 85,06483
Psikolog 2 2 88,70595 89,53879
Sürveyan 6 6 76,47309 81,96321
Şehir Plancısı 1 1 84,85328 84,85328
Uzman 3 3 69,28717 84,04226
Veri Haz. ve Kont. İşletmeni 5 5 79,83585 87,82522
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 19 19 71,76704 87,04757
Veteriner 18 18 80,82944 90,15724
Veteriner Hekim 1 1 82,73275 82,73275

KPSS 2025/2 LİSANS ATAMA TABAN PUANLARI

Kadro Ünvanı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen En Küçük Puan En Büyük Puan
Apron Memuru 10 10 86,45891 88,42874
Avukat 30 30 90,85188 96,48222
Bilgisayar İşletmeni 21 21 70,26583 83,19051
Biolog 6 6 85,05477 85,37028
Büro Personeli 246 246 69,76985 91,48768
Diğer Teknik Hizmet Personeli 16 16 73,05318 82,64210
Diyetisyen 3 3 91,34543 91,97240
Ebe 6 6 74,44847 79,16735
Evlendirme Memuru 5 5 81,03006 81,64452
Fizyoterapist 5 5 90,24390 90,94739
Grafiker 1 1 76,33650 76,33650
Hareket Memuru 104 104 71,44958 80,69077
Hemşire 107 107 75,44159 79,39221
İcra Memuru 4 4 81,36448 82,75011
Kimyager 2 2 82,79239 83,89400
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 1 89,08306 89,08306
Kütüphaneci 2 2 80,19519 81,27140
Memur 191 191 68,17874 97,85853
Merkezi Satınalma Uzman Yrd. 5 5 84,89962 86,88681
Mimar 50 50 88,69791 95,36373
Muhasebeci 1 1 81,10618 81,10618
Mühendis 441 441 72,62204 96,50113
Mütercim 3 3 66,57109 81,22952
Odyolog 1 1 92,40428 92,40428
Programcı 5 5 85,22397 91,19312
Psikolog 2 2 88,57505 89,11893
Puantör 2 2 79,63395 80,15088
Sürveyan 15 12 57,05991 72,45722
Şehir Plancısı 29 29 83,68805 93,17390
Tahsildar 2 2 80,31407 88,93081
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 27 27 71,17602 93,88745
Veteriner 10 10 82,14854 85,60716
Veteriner Hekim 5 5 82,84474 88,37153
Veznedar 8 8 80,00863 85,12002

KPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026-KPSS sonuçları, açıklanmasının ardından iki yıl boyunca geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınav yapılmazsa sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınav sonuçları açıklanana kadar devam edecek.

Ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde 2026-KPSS'ye giren adayların, sonraki KPSS B Grubu Lisans sınavına katılması halinde önceki sonuçları yeni sınavın açıklandığı tarihte geçerliliğini yitirecek. Ancak KPSS A Grubu sınavına girmeleri, ortaöğretim veya ön lisans sonuçlarını etkilemeyecek.

2024-KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınavına girip 2026-KPSS Lisans sınavına katılan adayların eski sonuçları ise 2026-KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla geçersiz hale gelecek.

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KPSS ATAMA TABAN PUANLARI 2026: KPSS Lisans 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kuruma atanırım?
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