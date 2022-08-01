Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ilk oturumunun tamamlanmasının ardından ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları, bir yandan sınav hazırlıklarına devam ederken bir yandan da KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor/bitiyor? 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS sınav takvimi...
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022
KPSS Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi): 14 Ağustos 2022
DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi): 27 Kasım 2022
KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022
KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihine kadar sürecek. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.