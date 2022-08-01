Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ilk oturumunun tamamlanmasının ardından ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları, bir yandan sınav hazırlıklarına devam ederken bir yandan da KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor/bitiyor? 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS sınav takvimi...