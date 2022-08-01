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Giriş Tarihi: 1.8.2022 10:08

KPSS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM takvimi 2022: KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor, sınavlar ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumu, 31 Temmuz 2022 tarihinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi. KPSS lisans sınavının tamamlanmasının ardından KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri gündeme geldi. Bu kapsamda kamuda kariyer hedefleyen memur adayları, ‘’2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte ÖSYM takvimi ile 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri…

KPSS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM takvimi 2022: KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor, sınavlar ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ilk oturumunun tamamlanmasının ardından ön lisans ve ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen memur adayları, bir yandan sınav hazırlıklarına devam ederken bir yandan da KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor/bitiyor? 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS sınav takvimi...

2022 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022

KPSS Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi): 14 Ağustos 2022

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi): 27 Kasım 2022

KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022

KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022

2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihine kadar sürecek. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

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KPSS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM takvimi 2022: KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor, sınavlar ne zaman?
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