KPSS DHBT oturum saati: KPSS DHBT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi ve soru sayısı

2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için sınav günü geldi. ÖSYM tarafından yapılacak oturuma katılacak adaylar, sınavın başlangıç ve bitiş saatini araştırıyor. Tek oturumda uygulanacak sınavın süresi, soru sayısı ve binalara giriş için son saat de belli oldu. İşte 2026 KPSS DHBT sınavına ilişkin merak edilenler...
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre, 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Tek oturumda gerçekleştirilecek sınav, 11.15'te tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'dan itibaren sınav binalına alınmayacak.
2026 KPSS DHBT sınavında adaylara toplam 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav, her biri 20 sorudan oluşan DHBT-1 ve DHBT-2 olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirilecek.
DHBT-1: Tüm öğrenim düzeyleri için ortak olan 20 sorudan oluşacak. İslam inanç esasları, İslam ibadet esasları, Kur'an bilgisi, siyer ve İslam ahlakı konularını kapsayacak.
DHBT-2: Adayların öğrenim düzeylerine göre farklılık gösteren 20 sorudan oluşacak. Tefsir, fıkıh, hadis, akaid ve kelam, İslam tarihi, dinler ve mezhepler tarihi ile dinî hitabet konularını içerecek.
2026 KPSS DHBT sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.
Sınav giriş belgelerinde adayların sınava katılacağı bina, salon ve adres bilgileri bulunuyor.
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