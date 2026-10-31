KPSS DHBT oturum saati: KPSS DHBT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi ve soru sayısı

KPSS DHBT KAÇ SORU, SORU DAĞILIMI NASIL?

2026 KPSS DHBT sınavında adaylara toplam 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav, her biri 20 sorudan oluşan DHBT-1 ve DHBT-2 olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirilecek.

DHBT-1: Tüm öğrenim düzeyleri için ortak olan 20 sorudan oluşacak. İslam inanç esasları, İslam ibadet esasları, Kur'an bilgisi, siyer ve İslam ahlakı konularını kapsayacak.

DHBT-2: Adayların öğrenim düzeylerine göre farklılık gösteren 20 sorudan oluşacak. Tefsir, fıkıh, hadis, akaid ve kelam, İslam tarihi, dinler ve mezhepler tarihi ile dinî hitabet konularını içerecek.