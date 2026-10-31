Haberler Yaşam Haberleri KPSS DHBT oturum saati: KPSS DHBT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi ve soru sayısı
Giriş Tarihi: 31.10.2026 16:18

KPSS DHBT oturum saati: KPSS DHBT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi ve soru sayısı

2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için geri sayım sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak sınavın tarih ve saat bilgilerini araştırıyor. KPSS DHBT'nin kaçta başlayacağı, kaç dakika süreceği ve kaç soru sorulacağı merak ediliyor. İşte 2026 KPSS DHBT sınavına ilişkin tüm detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS DHBT oturum saati: KPSS DHBT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi ve soru sayısı
  • ABONE OL

2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için sınav günü geldi. ÖSYM tarafından yapılacak oturuma katılacak adaylar, sınavın başlangıç ve bitiş saatini araştırıyor. Tek oturumda uygulanacak sınavın süresi, soru sayısı ve binalara giriş için son saat de belli oldu. İşte 2026 KPSS DHBT sınavına ilişkin merak edilenler...

2026 KPSS DHBT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre, 2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Tek oturumda gerçekleştirilecek sınav, 11.15'te tamamlanacak. Adaylar, saat 10.00'dan itibaren sınav binalına alınmayacak.

KPSS DHBT KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇTA BİTECEK?

KPSS DHBT sınavında adaylara 60 dakika süre verilecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav, normal süre kapsamında saat 11.15'te tamamlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS DHBT KAÇ SORU, SORU DAĞILIMI NASIL?

2026 KPSS DHBT sınavında adaylara toplam 40 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Sınav, her biri 20 sorudan oluşan DHBT-1 ve DHBT-2 olmak üzere iki bölüm halinde gerçekleştirilecek.

DHBT-1: Tüm öğrenim düzeyleri için ortak olan 20 sorudan oluşacak. İslam inanç esasları, İslam ibadet esasları, Kur'an bilgisi, siyer ve İslam ahlakı konularını kapsayacak.

DHBT-2: Adayların öğrenim düzeylerine göre farklılık gösteren 20 sorudan oluşacak. Tefsir, fıkıh, hadis, akaid ve kelam, İslam tarihi, dinler ve mezhepler tarihi ile dinî hitabet konularını içerecek.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

2026 KPSS DHBT sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.

Sınav giriş belgelerinde adayların sınava katılacağı bina, salon ve adres bilgileri bulunuyor.

KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS DHBT oturum saati: KPSS DHBT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi ve soru sayısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA