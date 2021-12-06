KPSS Yaş Sınırı Nedir? Devlet Memuru Olma Yaşı Sınırı Kaçtır?

ÖSYM tarafından düzenli olarak belirlenen tarihlerde yapılan KPSS'ye girerek devlet memuru olma imkanı mevcut. KPSS'den ilgili kadronun taban puanının üstünde bir başarı elde etmiş olsanız dahi diğer şartları sağlayamadığınız takdirde memurluk şansınız ortadan kalkabilir. KPSS sınavına girerek devlet memuru olmak isteyen kişilere sunulan şartlar arasında devlet memurluğu için yaş sınırı da yer almaktadır. KPSS ile memur olma yaş sınırı nedir? İşte, memurlukta yaş sınırı ile ilgili detaylar…

KPSS'YE KİMLER GİREBİLİR?

Ortaöğretim okullarından, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim / ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar KPSS'ye girebilirler.

Eğer ön lisans öğrencisi iseniz veya ön lisans mezunuysanız iki senede bir yapılmakta olan KPSS Ön Lisans sınavına girme hakkına sahipsiniz. Eğer Ön Lisansı bitirdiyseniz şu anda da lisans okuyorsanız isteğinize bağlı olarak KPSS sınavına girme hakkınız bulunmaktadır.

MEMUR OLMAK İÇİN YAŞ SINIRI KAÇTIR?

Devlet memuru olmak için KPSS sınavına girmek yeterli değildir. Memur olmak için koyulmuş olan şartlara uygunlukta söz konusu olarak göz önüne alınmalıdır. Devlet memuru alımı için aranan şartlar arasında bazı kurumlar tarafından memurlukta yaş sınırı da yer almaktadır. Memur olma yaş sınırı ise yasa tarafından konulmaktadır.

Devlet memurluğu için birçok alımda otuz beş yaşını doldurmamış veya da kırk yaşını doldurmamış olmaları istenmektedir. Tabi bu durum kurumdan kuruma göre farklılık gösterebilir hatta bazı kurumlar memur alımında yaş sınırı aramamaktadır. Devlet memuru olmak isteyenler için 657 sayılı kanunun 40. Maddesinde "18 yaşını tamamlayanlar ve herhangi bir meslek okulunu veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olma ve mahkeme kararı ile ergin olmak (yargısal erginlik) şartıyla atanabilirler." yazmaktadır. KPSS A grubu için yasa gereğince belirlenmiş olan yaş sınırı 35 yaşını doldurmamış olan ve alt yaş sınırı olarak da 18 yaşını doldurmuş olanlar için geçerlidir.

KPSS B GRUBU KADROLARDA YAŞ SINIRI VAR MI?

ÖSYM tarafından yapılmakta olan KPSS B Grubu için sınavın ardından alınan puana göre atama için başvuruda bulunacak olan kişiler için yaş sınırı koyulmamıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMALARINDA YAŞ SINIRI VAR MI?

Sağlık kurumlarında görev almak için atama başvurusunda bulunan adaylara yönelik olarak adayların 18 yaşını doldurup 35 yaşını doldurmamış olması istenmektedir.

ÖĞRETMENLİKTE YAŞ SINIRI KAÇ?

Birçok kişi mezun olmalarının ardından alanı üzerine öğretmenlik görevini yapmak istemektedir. Geçtiğimiz yıllarda öğretmenlik için 40 yaş sınırı vardı ve bu kaldırıldı. Şuan öğretmenlik yapmak isteyen kişiler için yaş sınırı yoktur. 40 yaşında olan mezunlarda istekleri ve atamalar üzerine öğretmenlik görevlerine başlayabilirler.

DEVLET MEMURLUĞUNDA ARANAN GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

T.C. vatandaşı olması,

İstenilen yaş sınırına uygun olmak,

18 yaşını tamamlamış olması

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Askerliğini bitirmiş olması veya tecil ettirmesi,

Akıl hastalığının olmaması

DEVLET MEMURLUĞUNDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

Diploma almış olması,

Kanunlarda veya da mevzuatta yer alan şartlara uygunluk.

YAŞ ŞARTI OLMAYAN DEVLET KADROLARI HANGİLERİDİR?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavına girip memur olmak isteyen adaylar için bazı kurumlar tarafından alt ve üst yaş sınır kuralı olabiliyor. Sizler için yaş şartı olmayan devlet kadrolarını sıraladık.

Milli Eğitim Bakanlığı,

Üniversite Hastanelerinde yapılan sağlık personeli alımları,

KYK 4 B sözleşmeli yurt memuru alımı,

Sivil memur alımı,

İtfaiye alımı,

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı çalışılan yerler.

YAŞ ŞARTI ARAYAN KURUMLAR HANGİLERİDİR?

KPSS A Grubu için yapılan alımlarda yaş sınırı bulunmaktadır. Mesela; uzman yardımcılığı, denetçi yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı gibi kadrolarda yaş sınırı vardır. POMEM alımlarında bayanlar için yirmi sekiz erkekler için otuz yaş şartı bulunmaktadır. Adalet Bakanlığına bağlı olan zabıt katip alımlarında 35 yaş sınırı yer almaktadır.