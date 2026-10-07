Haberler Yaşam Haberleri KPSS lisans gardiyan atama puanları 2026: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?
Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:42

KPSS lisans gardiyan atama puanları 2026: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?

KPSS puanlarını öğrenen adaylar şimdi gözünü tercih edilebilecek kadrolara çevirdi. KPSS gardiyan atama taban puanları da özellikle Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Gardiyanlık hedefleyen lisans mezunları KPSS ortaöğretim gardiyan infaz koruma memuru atama taban puanı kaç sorusunun yanıtını ararken, geçmiş alımlarda oluşan puanlar dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS lisans gardiyan atama puanları 2026: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?
  • ABONE OL

2026 KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kadrolarına yönelik araştırmalar hız kazandı. KPSS gardiyan atama taban puanları da infaz ve koruma memuru olarak görev yapmak isteyen adayların öncelikli araştırma konuları arasında yer aldı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki adaylar için alım şartları ve puan değerlendirmeleri farklılık gösterebilirken, geçmiş yerleştirmelerde oluşan taban puanlar tercih sürecine ışık tutuyor. İşte KPSS infaz koruma memuru atama taban puanına ilişkin tüm ayrıntılar...

2026 KPSS İNFAZ KORUMA MEMURU TABAN PUANLARI

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan infaz koruma memurlarının alımlarında KPSS puanı, adayların mezuniyet durumuna göre değişiyor. Başvuru sürecinde lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için farklı KPSS puan türleri dikkate alınıyor.

LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS PUANI

Lisans mezunu adayların infaz koruma memuru başvurularında KPSS P3 puan türü esas alınıyor. Erkek adaylarda taban puanlar genel olarak 70 puan civarında şekilleniyor.

Kadın adaylarda ise kontenjanların daha sınırlı olması nedeniyle rekabet artıyor. Bu nedenle kadın infaz koruma memuru alımlarında taban puanlar 79-81 puan seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN KPSS PUANI

Ön lisans mezunlarının başvurularında KPSS P93 puan türü kullanılıyor. Erkek adaylar açısından taban puanlar çoğunlukla 70 puan sınırında oluşuyor.

Kadın adaylarda ise sınırlı kontenjan nedeniyle puanlar erkek adaylara göre daha yüksek seviyelerde kalabiliyor.

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN KPSS PUANI

Lise ve dengi okul mezunları için KPSS P94 puan türü esas alınıyor. Erkek adayların yerleştirmelerinde taban puanlar genel olarak 73-75 puan aralığında görülüyor.

KADIN VE ERKEK ADAYLARDA PUAN FARKI

İnfaz koruma memuru alımlarında kadın ve erkek adaylar arasında taban puan açısından fark oluşabiliyor. Bunun temel nedenleri arasında kontenjan sayısı ve başvuru yoğunluğu bulunuyor.

Özellikle kadın adaylar için ayrılan kontenjanların daha sınırlı olması, rekabetin yükselmesine ve taban puanların daha yüksek seviyelerde oluşmasına neden oluyor.

Hangi KPSS Puan Türü Kullanılıyor?

Mezuniyet Düzeyi KPSS Puan Türü Genel Taban Puan Görünümü
Lisans KPSS P3 Erkeklerde yaklaşık 70 puan
Ön lisans KPSS P93 Erkeklerde yaklaşık 70 puan
Ortaöğretim KPSS P94 Erkeklerde yaklaşık 73-75 puan
Kadın adaylar Mezuniyet düzeyine göre değişir Yaklaşık 79-81 puan seviyelerine çıkabiliyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS lisans gardiyan atama puanları 2026: ÖSYM ile infaz koruma memuru olmak için kaç puan gerekir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA