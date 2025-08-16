KPSS LİSANS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2025: KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? Gözler ÖSYM’de!

ÖSYM ile KPSS sınav giriş belgesi yayınlandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Memur olma hayali kuran binlerce aday 7 Eylül Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sınavında ter dökecek. Genel Yetenek-Genel Kültür olarak iki oturumda gerçekleşecek sınavda öğrenciler kendilerine yöneltilen sorulara yanıt verecek. Söz konusu sınava kısa süre kala "KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, KPSS lisans giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte tüm detaylar.
KPSS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav giriş belgeleri henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvim göz önünde bulundurulduğunda, KPSS sınav yerlerinin genellikle sınavdan 7 ila 10 gün önce açıklandığı görülüyor.
Bu bilgiler doğrultusunda, 2025 KPSS sınav giriş belgelerinin ağustos ayının son haftasında ya da eylül ayının ilk günlerinde adayların erişimine sunulması bekleniyor. Gelişmeler ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.
2025 KPSS NE ZAMAN?
KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınmıştı.
Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ise 7 Eylül'de saat 10.15'te, Alan Bilgisi 1. oturum 13 Eylül saat 10.15'te, 2. oturum 13 Eylül saat 14.45'te, 3. oturum ise 14 Eylül saat 10.15'te gerçekleşecek.
Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te bitecek.