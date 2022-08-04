KPSS lisans sınavı için başvuru ücreti ödenecek mi? ÖSYM 2022 KPSS lisans sınavı başvuru ücreti ne kadar olacak? ÖSYM Başkanı Ersoy’dan flaş açıklama!

Son dakika gelişmeleri… 31 Temmuz 2022 tarihinde toplamda 104 sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanan KPSS Lisans sınavı iptal edildi. Söz konusu kararı, Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy duyurdu. ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını bildirdi. Bu gelişme sonrası sınava katılım sağlayan binlerce memur adayı, KPSS lisans oturumu için tekrar başvuru ücreti ödeyip ödemeyeceğini sorgulamaya başladı. Peki, 2022 KPSS lisans sınavı için başvuru ücreti ödenecek mi? İşte ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklaması!
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans ( Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy'un açıklamasının ardından ''2022 KPSS lisans sınavı için başvuru ücreti ödenecek mi?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte merak edilen sorunun yanıtı...
31 Temmuz'da düzenlenen KPSS oturumları iptal edildi. Yeni KPSS takviminin 17 Eylül'de başlayacağını açıklayan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, girecekleri yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyeceğini duyurdu.
ÖSYM Başkanı Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir.
İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir.
Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız.
Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz.''