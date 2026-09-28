KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

KPSS LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILDI?

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde iki gün halinde uygulandı. Böylece eylül ayında tamamlanan KPSS Lisans oturumlarının ardından adaylar için sonuç dönemi başlamış oldu.