KPSS LİSANS SONUÇLARI 2026 | ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden sorgulanır?

6 Eylül'de yapılan KPSS Lisans oturumunun ardından adaylar için şimdi puanların açıklanacağı aşamaya geçildi. Sonuçlarla birlikte Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden aldıkları puanlar açıklanacak.
2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim Çarşamba günü açıklanacak. Memur olma hayali kuran adaylar sınav sonuçlarının açıklamanın ardından aldıkları puanları öğrenebilecek. ÖSYM'den ayrıca sonuç ekranının erişime açıldığına ilişkin duyuru yapılması bekleniyor.
KPSS Lisans sonuçları ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle sisteme giriş yaparak kendi sonuçlara bakabilecek. Sonuç ekranında sınavdan alınan puanların yanı sıra oturumlarda yaptığı doğru ve yanlış sayıları da yer alacak.
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da gerçekleştirildi. Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül tarihlerinde iki gün halinde uygulandı. Böylece eylül ayında tamamlanan KPSS Lisans oturumlarının ardından adaylar için sonuç dönemi başlamış oldu.