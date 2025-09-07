KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak?

KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumları farklı günlerde gerçekleştiriliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için KPSS tercih süreci başlıyor. Tercihler, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda yapılacak ve adaylara yön gösterici olacak. Peki, KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?
2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 KPSS Lisans sınavının sonuç açıklama tarihi, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takviminde yer aldı. Buna göre, adaylar sınav sonuçlarını 10 Ekim 2025 tarihinde öğrenebilecek. Sonuçlara, T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM şifresi ile erişim sağlanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM Sonuç Sistemi
üzerinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamaları aracılığıyla görüntüleyebilirler.
2025 KPSS LİSANS TERCİHLERİ EN ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 KPSS Lisans sınavı sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanması planlanıyor. Tercih tarihleri ise henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak sınav takvimi göz önünde bulundurulduğunda, lisans mezunu adayların tercih başvurularının Kasım ayı içinde başlaması bekleniyor.
KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunda, kamu kurum ve kuruluşlarındaki A Grubu kadrolar, kadro sayıları ve başvuru şartları yer alacak. Ancak 2025 KPSS Lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Resmi açıklama geldiğinde, detaylar haberimize eklenecektir.