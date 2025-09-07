KPSS LİSANS TERCİH TAKVİMİ 2025: ÖSYM ile KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılacak?

KPSS Lisans sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumları farklı günlerde gerçekleştiriliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için KPSS tercih süreci başlıyor. Tercihler, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda yapılacak ve adaylara yön gösterici olacak. Peki, KPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılacak?