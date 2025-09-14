KPSS LİSANS TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! ÖSYM ile KPSS 2025 lisans tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim'de adayların erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ise adayların gündeminde bu kez tercih süreci olacak. Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen lisans mezunları, yayımlanacak tercih kılavuzuna ve aldıkları puanlara göre tercihlerini yapabilecek. Peki, 2025 KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
KPSS LİSANS MARATONU SONA ERDİ!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav maratonu 13-14 Eylül tarihlerinde yapıldı.
Sınavın ilk günü olan 13 Eylül Cumartesi günü, adaylar iki oturuma katıldı. İlk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri uygulandı. Ardından ikinci oturumda ise Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarından sorular yöneltildi. Her oturum için 150 dakikalık süre tanındı. İlk oturum saat 12.45'te, ikinci oturum ise 17.15'te tamamlandı.
14 Eylül Pazar günü düzenlenen üçüncü oturumda ise adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini yanıtladı. Bu oturum için 160 dakika süre verildi ve sınav 12.55'te sona erdi.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2025 KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim 2025'te adayların erişimine açılacak.
Sınava giren adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr
adresi üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla görüntüleyebilecek.
2025 KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 KPSS Lisans tercih sürecine ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sonuçların 10 Ekim'de açıklanmasının ardından, tercih kılavuzu ve tarihleri ÖSYM'nin duyurusu ile netlik kazanacak.
Genel takvim dikkate alındığında tercihlerin Kasım ayı içerisinde başlaması öngörülüyor.