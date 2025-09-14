KPSS LİSANS TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! ÖSYM ile KPSS 2025 lisans tercihleri ne zaman başlayacak, belli oldu mu?

KPSS LİSANS MARATONU SONA ERDİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınav maratonu 13-14 Eylül tarihlerinde yapıldı.

Sınavın ilk günü olan 13 Eylül Cumartesi günü, adaylar iki oturuma katıldı. İlk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri testleri uygulandı. Ardından ikinci oturumda ise Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarından sorular yöneltildi. Her oturum için 150 dakikalık süre tanındı. İlk oturum saat 12.45'te, ikinci oturum ise 17.15'te tamamlandı.

14 Eylül Pazar günü düzenlenen üçüncü oturumda ise adaylar İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerini yanıtladı. Bu oturum için 160 dakika süre verildi ve sınav 12.55'te sona erdi.