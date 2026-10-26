KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 2026/2 merkezi atama tercih takvimi belli oldu!

LİSANS, ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM KADROLARI NASIL BELİRLENECEK?

Kamuya personel yerleştirmelerinde her öğrenim düzeyi için farklı kadro ve pozisyonlar bulunuyor. Dört yıllık üniversite mezunları lisans, iki yıllık yükseköğretim mezunları ön lisans, lise mezunları ise ortaöğretim kadroları üzerinden tercih yapabilecek. Kurumların aradığı bölüm, diploma ve diğer özel koşullar kadrodan kadroya değişebiliyor. Başvuru yapmayı planlayan adayların, tercih edecekleri pozisyonların nitelik kodlarını da incelemesi gerekecek.