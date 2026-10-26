Haberler Yaşam Haberleri KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 2026/2 merkezi atama tercih takvimi belli oldu!
Giriş Tarihi: 26.10.2026 14:18

KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 2026/2 merkezi atama tercih takvimi belli oldu!

Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar için yılın ikinci merkezi yerleştirme takvimi belli oldu. ÖSYM'nin duyurduğu takvimle birlikte KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı soruları da gündeme geldi. KPSS merkezi atama tercihleri öncesinde adaylar, başvuru yapılabilecek kadrolar ve kontenjanlara ilişkin ayrıntıların açıklanmasını bekliyor.

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KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? 2026/2 merkezi atama tercih takvimi belli oldu!
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Yılın ikinci merkezi atama döneminde kamu kurumlarının hangi kadrolara personel alacağı ve kontenjanların nasıl dağıtılacağı bekleniyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına sunulacak kadrolar öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecek. 2026/2 KPSS merkezi atama tercihleri öncesinde kadro listesi ve başvuru ayrıntılarının ÖSYM kılavuzuyla duyurulması bekleniyor.

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Memuriyet yolunda yılın ikinci yerleştirme fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar için tarihler belli oldu. ÖSYM'nin 2026 takvimine göre KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri 17 Aralık Perşembe günü başlayacak ve 24 Aralık Perşembe günü sona erecek. Adaylar bu süre içerisinde KPSS puanlarına ve mezuniyet durumlarına uygun kamu kadroları için tercihlerini iletebilecek.

KPSS 2026/2 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmadı. Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları için ayrılan kontenjanlar, görev unvanları, çalışma yerleri ve aranan nitelikler kılavuzla birlikte belli olacak. Adaylar, hangi şehirlerde ve kurumlarda memur alımı yapılacağını ÖSYM'nin paylaşacağı kadro tablolarından öğrenebilecek.

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LİSANS, ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM KADROLARI NASIL BELİRLENECEK?

Kamuya personel yerleştirmelerinde her öğrenim düzeyi için farklı kadro ve pozisyonlar bulunuyor. Dört yıllık üniversite mezunları lisans, iki yıllık yükseköğretim mezunları ön lisans, lise mezunları ise ortaöğretim kadroları üzerinden tercih yapabilecek. Kurumların aradığı bölüm, diploma ve diğer özel koşullar kadrodan kadroya değişebiliyor. Başvuru yapmayı planlayan adayların, tercih edecekleri pozisyonların nitelik kodlarını da incelemesi gerekecek.

KPSS 2026/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Aralık ayında tercih dönemi açıldığında işlemler ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak kendilerine uygun kadrolardan tercih listesi oluşturabilecek. Tercihlerin gönderilmesinden önce mezuniyet bilgilerinin, kadro şartlarının ve sıralamanın kontrol edilmesi gerekiyor.

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