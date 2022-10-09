KPSS ön lisans 4 yanlış 1 doğru götürüyor mu? Ön lisans KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan?

Ön lisans KPSS oturumu bugün düzenleniyor. Sınava ilişkin araştırmalar arasında KPSS ön lisans 4 yanlış 1 doğru götürüyor mu sorusu yer alıyor. ÖSYM'nin merkezi sınavlarında uygulanan puan hesaplama yönteminin bu sınav için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Ön lisans KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan? İşte KPSS ön lisans puan hesaplama yöntemi!
ÖN LİSANS KPSS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
KPSS ÖN LİSANS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.