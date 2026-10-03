KPSS ön lisans giriş belgesi alma ekranı: 2026 KPSS ön lisans sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların hangi okul veya binada sınava gireceğini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından 24 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak sınav yerlerine ilişkin bilgileri öğrenebiliyor.
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınabiliyor. Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Ön Lisans sınavını seçerek "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" ekranına ulaşması gerekiyor.
Sınava giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon, sınav tarihi ve saat bilgileri yer alıyor. Belgenin adayın adresine posta yoluyla gönderilmesi söz konusu değil.
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi alma adımları:
2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav, 81 il ve Lefkoşa'da toplam 160 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.
Sınav binalarının girişleri saat 10.00'da kapatılacak. Bu nedenle adayların sınav günü ulaşım ve bina giriş işlemlerini de dikkate alarak sınav merkezinde zamanında bulunmaları önem taşıyor.
ÖSYM'nin sınav kurallarına göre sınava giriş belgesinin renkli veya siyah-beyaz çıktısı kullanılabiliyor. Ancak belgenin üzerinde ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim veya işaret bulunmaması gerekiyor.
Adayların sınav günü yalnızca sınava giriş belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girmesi gerekiyor. Sınavdan önce sınava gireceği binanın adresini kontrol etmek ve mümkünse önceden görmek, sınav günü ulaşım açısından kolaylık sağlayabilir.
2026-KPSS Ön Lisans Sınavı İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerihttps://t.co/fE1mDtDtTx pic.twitter.com/vrRUz7bd9i— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 1, 2026