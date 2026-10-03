KPSS ön lisans giriş belgesi alma ekranı: 2026 KPSS ön lisans sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

ÖSYM'nin sınav kurallarına göre sınava giriş belgesinin renkli veya siyah-beyaz çıktısı kullanılabiliyor. Ancak belgenin üzerinde ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim veya işaret bulunmaması gerekiyor.

Adayların sınav günü yalnızca sınava giriş belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girmesi gerekiyor. Sınavdan önce sınava gireceği binanın adresini kontrol etmek ve mümkünse önceden görmek, sınav günü ulaşım açısından kolaylık sağlayabilir.

Haber Girişi Serap Salman - Editör