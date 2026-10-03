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Giriş Tarihi: 3.10.2026 08:13

KPSS ön lisans giriş belgesi alma ekranı: 2026 KPSS ön lisans sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri ÖSYM tarafından erişime açıldı. 4 Ekim'de yapılacak sınav öncesinde adayların belgelerinde yer alan sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor. Peki, 2026 KPSS ön lisans sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ile KPSS Ön Lisans giriş belgesi alma ekranı.

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KPSS ön lisans giriş belgesi alma ekranı: 2026 KPSS ön lisans sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?
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2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların hangi okul veya binada sınava gireceğini gösteren sınava giriş belgeleri ÖSYM tarafından 24 Eylül'de erişime açıldı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak sınav yerlerine ilişkin bilgileri öğrenebiliyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınabiliyor. Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Ön Lisans sınavını seçerek "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" ekranına ulaşması gerekiyor.

Sınava giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina, salon, sınav tarihi ve saat bilgileri yer alıyor. Belgenin adayın adresine posta yoluyla gönderilmesi söz konusu değil.

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi alma adımları:

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapın.
  • T.C. kimlik numaranız ve ÖSYM şifrenizle sisteme giriş yapın.
  • "Başvurularım/Tercihlerim" bölümünden 2026-KPSS Ön Lisans seçeneğini açın.
  • "Sınava Giriş Belgesi Dökümü" seçeneğine tıklayın.
  • Sınava gireceğiniz bina ve salon bilgilerini kontrol edin.
  • Belgenin çıktısını alarak sınav günü yanınızda bulundurun.
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2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav, 81 il ve Lefkoşa'da toplam 160 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınav binalarının girişleri saat 10.00'da kapatılacak. Bu nedenle adayların sınav günü ulaşım ve bina giriş işlemlerini de dikkate alarak sınav merkezinde zamanında bulunmaları önem taşıyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

ÖSYM'nin sınav kurallarına göre sınava giriş belgesinin renkli veya siyah-beyaz çıktısı kullanılabiliyor. Ancak belgenin üzerinde ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim veya işaret bulunmaması gerekiyor.

Adayların sınav günü yalnızca sınava giriş belgesinde belirtilen bina ve salonda sınava girmesi gerekiyor. Sınavdan önce sınava gireceği binanın adresini kontrol etmek ve mümkünse önceden görmek, sınav günü ulaşım açısından kolaylık sağlayabilir.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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KPSS ön lisans giriş belgesi alma ekranı: 2026 KPSS ön lisans sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?
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