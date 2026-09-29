KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak? KPSS Ön Lisans İçin Sayılı Günler Kaldı!

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde KPSS Ön Lisans sonuç tarihi de yer alıyor. Buna göre sonuçlar 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilmesi planlanıyor. Adaylar, sınavdan aldıkları puanları T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.