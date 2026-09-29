KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta başlayacak? KPSS Ön Lisans İçin Sayılı Günler Kaldı!

ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini yayımlamasıyla birlikte adayların katılacakları merkez, bina ve salon bilgileri de erişime açıldı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin tek oturumda uygulanacağı sınavda, bina girişleri için belirlenen saat hatırlatıldı.
Ön lisans mezunlarının kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı 2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan tek oturumda ter dökecek.
2026 KPSS Ön Lisans'ta adaylara toplam 120 soru sorulacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinde 60'ar sorunun yer aldığı sınav için 130 dakika (2 saat 10 dakika) cevaplama süresi tanınacak. Saat 10.15'te başlayacak oturum, normal süreyi kullanan adaylar için 12.25'te bitiyor.
ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans giriş belgelerini 24 Eylül'de adayların erişimine açtı. Sınava katılacak kişiler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak kendilerine tahsis edilen okul, bina ve salon bilgilerini öğrenebilecek.
ÖSYM'nin sınav takviminde KPSS Ön Lisans sonuç tarihi de yer alıyor. Buna göre sonuçlar 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilmesi planlanıyor. Adaylar, sınavdan aldıkları puanları T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.