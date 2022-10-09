KPSS Ön lisans saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç soru, kaç dakika? 2022KPSS Ön lisans sınav süresi ve giriş belgesi alma ekranı

Kamuda memur olarak görev almak isteyen adayların katılım gösterdiği KPSS Ön lisans oturumu, bugün düzenlenecek. Söz konusu sınava girecek olan adaylar, KPSS Ön lisans sınav süresi, başlangıç, bitiş saati ve soru sayısı ile ilgili detayları araştırıyor. KPSS Ön lisans sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzu ile belirlenmişti. Peki, KPSS Ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? KPSS Ön lisans kaç soru, kaç dakika? İşte, KPSS Ön lisans sınavı giriş belgesi alma ekranı ve sınav ile ilgili tüm merak edilenler…
KPSS ÖNLİSANS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE SAAT KAÇTA BİTECEK?
2022- KPSS Ön lisans sınavı, 9 Ekim 2022 Pazar günü yani bugün gerçekleştirilecek.
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
KPSS ön lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 12:45'te son bulacak. Adayların sınavdan en geç 15 dakika önce sınav salonlarında olmaları gerekmektedir.
Genel yetenek
Türkçe: 30 Soru
Matemati ve Geometri: 30 Soru
Genel kültür
Tarih: 27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!
2022-KPSS Ön Lisans sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınav Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
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