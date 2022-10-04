KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgula || 2022 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS ön lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı, vatandaşlar tarafından yöneltiliyor. Yeni ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ön lisans sınavı 2022 yeni tarihiyle birlikte yapılacak. Bu sebeple sürekli olarak KPSS ön lisans sınavı ne zaman, kaç dakika sorularına yanıt aranıyor. KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile adaylar nerede sınava gireceğini öğreniyor. Peki, 2022 KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte detaylar...