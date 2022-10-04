KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgula || 2022 KPSS ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta?

KPSS ön lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı, vatandaşlar tarafından yöneltiliyor. Yeni ÖSYM sınav takvimi ile KPSS ön lisans sınavı 2022 yeni tarihiyle birlikte yapılacak. Bu sebeple sürekli olarak KPSS ön lisans sınavı ne zaman, kaç dakika sorularına yanıt aranıyor. KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile adaylar nerede sınava gireceğini öğreniyor. Peki, 2022 KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte detaylar...
KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi.
KPSS Ön lisans sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.
ÖSYM DUYURDU!
2022-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
KPSS ÖN LİSANS SORU SAYISI, SINAV SÜRESİ
KPSS Lisans oturumunda adaylara, Genel Kültür ve Genel Yetenek adı altında birden fazla alanla ilgili sorular sorulur. 60 Genel Yetenek ve 60 Genel Kültür sorusu olmak üzere toplam 120 sorudur.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ön lisans sınav sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.