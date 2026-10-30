KPSS Ön Lisans sonuç günü geldi! Adayların gözü ÖSYM sonuç ekranında

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA KAÇ ADAY BAŞVURDU?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına toplam 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu.

ÖSYM tarafından açıklanan detaylara göre başvuru sahiplerinin dağılımı şu şekildedir:

• Kadın Aday Sayısı: 989 bin 326

• Erkek Aday Sayısı: 603 bin 872

• Engelli Aday Sayısı: 6 bin 59

• En Çok Başvuru Gelen İller: İstanbul, Ankara ve İzmir

• Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026