KPSS Ön Lisans sonuç günü geldi! Adayların gözü ÖSYM sonuç ekranında

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen ön lisans mezunları, KPSS sonuçları için bugün yapılacak açıklamaya odaklandı. 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim'de ilan edilmesi beklenirken adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranını yakından takip ediyor. Puanların açıklanmasıyla birlikte adaylar sınav performanslarını değerlendirebilecek ve sonraki aşamalara ilişkin planlarını şekillendirebilecek.
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için beklenen 30 Ekim günü geldi çattı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına kilitlendi. Sonuçlar açıklandığında puanlar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
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2026 KPSS Ön Lisans sınavına toplam 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu.
ÖSYM tarafından açıklanan detaylara göre başvuru sahiplerinin dağılımı şu şekildedir:
• Kadın Aday Sayısı: 989 bin 326
• Erkek Aday Sayısı: 603 bin 872
• Engelli Aday Sayısı: 6 bin 59
• En Çok Başvuru Gelen İller: İstanbul, Ankara ve İzmir
• Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026