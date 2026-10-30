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Giriş Tarihi: 30.10.2026 01:00

KPSS Ön Lisans sonuç günü geldi! Adayların gözü ÖSYM sonuç ekranında

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için beklenen gün geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre KPSS Ön Lisans sınav sonuçları bugün, 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, sonuç sorgulama ekranı üzerinden puanlarını öğrenmek için ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklandı. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta açıklanacak, sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanacak?

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KPSS Ön Lisans sonuç günü geldi! Adayların gözü ÖSYM sonuç ekranında
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Kamu kurumlarında çalışmak isteyen ön lisans mezunları, KPSS sonuçları için bugün yapılacak açıklamaya odaklandı. 2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının 30 Ekim'de ilan edilmesi beklenirken adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranını yakından takip ediyor. Puanların açıklanmasıyla birlikte adaylar sınav performanslarını değerlendirebilecek ve sonraki aşamalara ilişkin planlarını şekillendirebilecek.

KPSS Ön Lisans sonuç günü geldi! Adayların gözü ÖSYM sonuç ekranında

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için beklenen 30 Ekim günü geldi çattı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranına kilitlendi. Sonuçlar açıklandığında puanlar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

KPSS Ön Lisans sonuç günü geldi! Adayların gözü ÖSYM sonuç ekranında

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Adaylar, sonuçların hangi saatte erişime açılacağını öğrenmek için ÖSYM'nin resmî duyurularını takip ediyor. Sonuçlar açıklandığında puanlar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

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KPSS Ön Lisans sonuç günü geldi! Adayların gözü ÖSYM sonuç ekranında

KPSS ÖN LİSAN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSAN SONUÇLARI SORGULAMA ÖSYM EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS Ön Lisans sonuç günü geldi! Adayların gözü ÖSYM sonuç ekranında

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA KAÇ ADAY BAŞVURDU?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına toplam 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu.

ÖSYM tarafından açıklanan detaylara göre başvuru sahiplerinin dağılımı şu şekildedir:

• Kadın Aday Sayısı: 989 bin 326

• Erkek Aday Sayısı: 603 bin 872

• Engelli Aday Sayısı: 6 bin 59

• En Çok Başvuru Gelen İller: İstanbul, Ankara ve İzmir

• Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

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KPSS Ön Lisans sonuç günü geldi! Adayların gözü ÖSYM sonuç ekranında
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