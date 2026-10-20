KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı: 2026 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS PUANI NERELERDE KULLANILACAK?

KPSS Ön Lisans puanı, ilgili şartları taşıyan adayların kamu kurum ve kuruluşlarının ön lisans mezunlarına yönelik personel alımlarında değerlendirilmesinde kullanılabilecek. Ancak sınavdan alınan puan, tek başına atanma hakkı sağlamıyor.

Adayların tercih döneminde yayımlanacak kılavuzları incelemesi; mezuniyet alanı, nitelik kodları, kadro koşulları ve diğer başvuru şartlarını kontrol etmesi gerekiyor. Tercih ve yerleştirme takvimine ilişkin duyurular da ÖSYM tarafından yayımlandığında netleşecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör