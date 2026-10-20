KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama ekranı: 2026 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Kamu personeli alımlarında kullanılacak puanlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimini yakından takip ediyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar, sınav puanlarını internet üzerinden görüntüleyebilecek ve kamu kurumlarının personel alımlarına ilişkin tercih duyurularını takip edebilecek.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
Sonuçların erken açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle adayların ÖSYM tarafından duyurulan takvimi esas alması gerekiyor.
KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, sonuçlar erişime açıldığında aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulama yapabilecek.
KPSS Ön Lisans puanı, ilgili şartları taşıyan adayların kamu kurum ve kuruluşlarının ön lisans mezunlarına yönelik personel alımlarında değerlendirilmesinde kullanılabilecek. Ancak sınavdan alınan puan, tek başına atanma hakkı sağlamıyor.
Adayların tercih döneminde yayımlanacak kılavuzları incelemesi; mezuniyet alanı, nitelik kodları, kadro koşulları ve diğer başvuru şartlarını kontrol etmesi gerekiyor. Tercih ve yerleştirme takvimine ilişkin duyurular da ÖSYM tarafından yayımlandığında netleşecek.