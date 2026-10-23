KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS sonuç tarihi ÖSYM takviminde!

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE İLAN GÜNÜ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan resmi 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan sınavın ardından başlayan optik form değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. Takvime göre, 2026-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.