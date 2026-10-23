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Giriş Tarihi: 23.10.2026 07:00

KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS sonuç tarihi ÖSYM takviminde!

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Binlerce adayın katıldığı sınavın ardından ilan takvimi netleşti. Kamu personeli olma hedefi taşıyan adaylar, puan türlerini ve erişim detaylarını resmi duyurular doğrultusunda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS sonuç tarihi ÖSYM takviminde!
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Ekim ayında tamamlanan oturumların ardından değerlendirme sürecinde son aşamaya gelindi. Adaylar, KPSSP93 puan türünde elde edecekleri derecelerle kamudaki atama ve tercih süreçlerine yön verecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle dijital platform üzerinden sonuç belgesi sorgulaması yapılabilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM TAKVİMİNE GÖRE İLAN GÜNÜ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan resmi 2026 sınav takvimiyle birlikte KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanan sınavın ardından başlayan optik form değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. Takvime göre, 2026-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? (ÖSYM AİS EKRANI)

Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren fiziki bir belge olarak adrese postalanmayacak. Adaylar derecelerini yalnızca ÖSYM'nin resmi dijital kanalları üzerinden görüntüleyebilecek.

Erişim Adresi: sonuc.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması.

Giriş Bilgileri: T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi (veya e-Devlet kapısı entegrasyonu).

Ekran İçeriği: Testlerdeki doğru-yanlış sayıları, netler ve KPSSP93 puan türü.

ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSSP93 PUAN TÜRÜ NEDİR VE KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Ön lisans düzeyinde memur alımlarında temel alınan puan türü KPSSP93 olarak adlandırılır. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki standart sapmalar ve net oranları hesaplanarak oluşturulan bu puan, kamudaki B grubu kadrolara başvurularda kullanılır.

2026 KPSS Ön Lisans sınavından alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerliliğini korur.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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KPSS ön lisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 KPSS sonuç tarihi ÖSYM takviminde!
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