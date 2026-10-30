KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen puanlar, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde açılacak ve puanlarının geçerli olduğu kamu personeli alımlarına başvurabilecek. Merkezi yerleştirme dönemlerinde ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki kontenjanlar ve nitelik şartları esas alınacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör