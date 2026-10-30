KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

KPSS Ön Lisans oturumunda sonuçlar belli oldu. ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte sınav değerlendirmeleri tamamlanırken adaylar da kendi puanlarına ulaşma imkânı buldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları, sonuç bilgilerini ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle kontrol edebilecek.
ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans sınavına ilişkin değerlendirme işlemlerini tamamlayarak sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü adayların erişimine sundu. Sınava katılanlar, puan bilgilerine ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfasından ulaşabiliyor.
2026-KPSS Ön Lisans Sınavı: Sınav Sonuçları Açıklandı https://t.co/akty0OAt10 https://t.co/hlNkRWRfcU— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 30, 2026
2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesiyle birlikte adaylar puan bilgilerini sorgulamaya başladı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyenler, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak değerlendirme bilgilerine ulaşabiliyor.
Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar takip ediliyor:
ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi adresine giriş yapılır.
Sınav sonuçları listesinden 2026 KPSS Ön Lisans seçilir.
T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi girilir.
Sisteme giriş yapılarak sınav puanı ve sonuç belgesi görüntülenir.
2026 KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen puanlar, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde açılacak ve puanlarının geçerli olduğu kamu personeli alımlarına başvurabilecek. Merkezi yerleştirme dönemlerinde ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki kontenjanlar ve nitelik şartları esas alınacak.