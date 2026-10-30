Haberler Yaşam Haberleri KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.10.2026 06:24 Son Güncelleme: 30.10.2026 06:31

KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların merakla beklediği sonuçlar ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kamu personeli olma hedefiyle sınava giren binlerce kişi, aldıkları puanları öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifre bilgileriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS Ön Lisans sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı
  • ABONE OL

KPSS Ön Lisans oturumunda sonuçlar belli oldu. ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte sınav değerlendirmeleri tamamlanırken adaylar da kendi puanlarına ulaşma imkânı buldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunları, sonuç bilgilerini ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle kontrol edebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2026 KPSS Ön Lisans sınavına ilişkin değerlendirme işlemlerini tamamlayarak sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü adayların erişimine sundu. Sınava katılanlar, puan bilgilerine ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfasından ulaşabiliyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesiyle birlikte adaylar puan bilgilerini sorgulamaya başladı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyenler, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak değerlendirme bilgilerine ulaşabiliyor.

Sonuç sorgulama işlemi için şu adımlar takip ediliyor:

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi adresine giriş yapılır.

Sınav sonuçları listesinden 2026 KPSS Ön Lisans seçilir.

T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi girilir.

Sisteme giriş yapılarak sınav puanı ve sonuç belgesi görüntülenir.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

2026 KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen puanlar, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Adaylar bu süre içerisinde açılacak ve puanlarının geçerli olduğu kamu personeli alımlarına başvurabilecek. Merkezi yerleştirme dönemlerinde ise ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzundaki kontenjanlar ve nitelik şartları esas alınacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM ile KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA