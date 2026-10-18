Haberler Yaşam Haberleri KPSS ön lisans sonuçları bekleniyor! ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 18.10.2026 10:49

KPSS ön lisans sonuçları bekleniyor! ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına giren adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi bekliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişinin katıldığı sınav, 4 Ekim'de ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, puanlarını öğrenebilecekleri günü araştırmaya başladı. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KPSS ön lisans sonuçları bekleniyor! ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
  • ABONE OL
2026 KPSS Ön Lisans sonuç tarihi, kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından puanlarının ilan edilmesini bekliyor. Sonuçların açıklanacağı takvime ilişkin gelişmeler için ÖSYM'nin yapacağı resmi duyuru takip ediliyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026'da ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM sonuç ekranından öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanacağı saat henüz duyurulmadı. Sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Puan bilgileriyle birlikte doğru ve yanlış cevap sayıları da sistemde yer alacak.

B GRUBU KADROLARDA TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda açık kadrolar, kontenjanlar ve adaylarda aranan koşullar belirtilecek. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, tercihlerini ÖSYM'nin çevrim içi sistemi üzerinden yapabilecek. Başvuru tarihleri ve tercih sürecine ilişkin güncel bilgiler kurumun resmi internet sitesinden paylaşılacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS ön lisans sonuçları bekleniyor! ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA