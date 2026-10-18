KPSS ön lisans sonuçları bekleniyor! ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026'da ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM sonuç ekranından öğrenebilecek.
Sonuçların açıklanacağı saat henüz duyurulmadı. Sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Puan bilgileriyle birlikte doğru ve yanlış cevap sayıları da sistemde yer alacak.
KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda açık kadrolar, kontenjanlar ve adaylarda aranan koşullar belirtilecek. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, tercihlerini ÖSYM'nin çevrim içi sistemi üzerinden yapabilecek. Başvuru tarihleri ve tercih sürecine ilişkin güncel bilgiler kurumun resmi internet sitesinden paylaşılacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.