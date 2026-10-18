KPSS ön lisans sonuçları bekleniyor! ÖSYM ile KPSS ön lisans sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026'da ilan edilecek. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM sonuç ekranından öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanacağı saat henüz duyurulmadı. Sonuç belgeleri basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Puan bilgileriyle birlikte doğru ve yanlış cevap sayıları da sistemde yer alacak.