KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 KPSS Ön lisans sonuçları açıklanma tarihi!

2022 KPSS Ön lisans oturumu için geri sayım başladı. Ön lisans mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ön lisans sınavı, bugün düzenlenecek. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Bu kapsamda adaylar, şimdiden KPSS Ön lisans sınav sonuç tarihi araştırmalarına başladı. ÖSYM, sınava ilişkin tüm detayları yayınlandığı kılavuz ile duyurmuştu. Peki, KPSS Ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ÖSYM sınav kılavuzu ile 2022 KPSS Ön lisans sonuçları açıklanma tarihi ve tüm detaylar…
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, HANGİ TARİHTE?
ÖSYM tarafından bugün düzenlenecek olan 2022 KPSS Ön lisans sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili detaylar şöyle;
KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ VE SÜRESİ
2022 KPSS Ön lisans sınavı, 9 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek. Saat 10.15'te başlayacak olan KPSS ön lisans sınavı, 12:45'te son bulacak ve adaylara Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2022 KPSS Ön lisans sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS Ön lisans sınav soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
Ancak geçmiş sınavlar göz önüne alındığında KPSS Ön lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarının ÖSYM tarafından sınavdan birkaç saat sonra veya bir gün sonra yayımlanması bekleniyor.
KPSS Ön lisans sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ