KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2026 KPSS ön lisans sonuç tarihi açıklandı!

KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım sürerken adayların gözü ÖSYM'nin sonuç ekranına çevrildi. Sınavda elde edilen puanların ne zaman açıklanacağı, sonuçların nereden öğrenileceği ve sınav sürecinin ardından adayları hangi aşamaların beklediği merak ediliyor.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAVI 4 EKİM'DE YAPILDI

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav saat 10.15'te başladı. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltildi ve sınav için 130 dakika süre verildi. Sınav saat 12.25'te tamamlandı.

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans oturumu, ön lisans mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmeleri açısından önemli bir aşama oluşturuyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar bu kez puanlarını öğrenmek için sonuç tarihine odaklandı.