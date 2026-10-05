KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2026 KPSS ön lisans sonuç tarihi açıklandı!

KPSS Ön Lisans sonuçları için geri sayım sürerken adayların gözü ÖSYM'nin sonuç ekranına çevrildi. Sınavda elde edilen puanların ne zaman açıklanacağı, sonuçların nereden öğrenileceği ve sınav sürecinin ardından adayları hangi aşamaların beklediği merak ediliyor.
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav saat 10.15'te başladı. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan toplam 120 soru yöneltildi ve sınav için 130 dakika süre verildi. Sınav saat 12.25'te tamamlandı.
İki yılda bir düzenlenen KPSS Ön Lisans oturumu, ön lisans mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilmeleri açısından önemli bir aşama oluşturuyor. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar bu kez puanlarını öğrenmek için sonuç tarihine odaklandı.
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Böylece 4 Ekim'de sınava giren adaylar, yaklaşık dört haftalık bekleyişin ardından puanlarını öğrenebilecek.
ÖSYM takviminde sınavın tarihi 4 Ekim 2026, sonuç tarihi ise 30 Ekim 2026 olarak yer alıyor. Bu nedenle adayların sonuçlar için ayrıca yeni bir tarih açıklanmasını beklemesine gerek bulunmuyor.
Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu erişime açtı. Sınava katılan adaylar ise soru kitapçığının tamamına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor.
Böylece adaylar, sonuçlar açıklanmadan önce sınavda karşılaştıkları soruları ve cevap anahtarını inceleyerek yaklaşık doğru sayılarını değerlendirme imkanı bulabiliyor.
2026-KPSS Ön Lisans Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı https://t.co/aP8SJ3S4TV https://t.co/IZ0BGzSYGk— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 4, 2026
Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek. Adayların sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapması gerekecek.
Sonuç ekranında adayların sınavdan elde ettiği puan ve sınav değerlendirmesine ilişkin bilgiler yer alacak. ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden açıklanan sonuçlar, adayların sonraki tercih sürecinde kullanacağı temel bilgiler arasında bulunuyor.