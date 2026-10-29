KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama: sonuc.osym.gov.tr 2026-KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

ÖSYM, adayların KPSS puanlarını, tercih sıralamalarını ve kadro kontenjanlarını dikkate alarak B grubu kadrolar için yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Sürecin uygulanmasına ilişkin kurallar tercih kılavuzunda açıklanacak. Puan eşitliği durumunda, daha önce mezun olan adaya öncelik verilecek; mezuniyet tarihinin de aynı olması hâlinde yaşı büyük olan aday öne geçecek.

Yerleştirme işlemleri, adayların ÖSYM sistemine internet üzerinden bildirdiği bilgiler doğrultusunda yapılacak. Sonuçlar, adaylara ve ilgili kamu kurumlarına elektronik ortamda duyurulacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör