KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama: sonuc.osym.gov.tr 2026-KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar, sonuçların duyurulacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından açıklanacak puanlar, kurumun resmi sonuç sorgulama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere ÖSYM'nin duyurularından ulaşabilecek.
ÖSYM'nin resmi 2026 yılı sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilecek.
KPSS Ön Lisans sınavında aldıkları puanları öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların duyurulmasıyla birlikte ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek.
Sonuç ekranına ulaşmak için şu adımlar izlenecek:
https://sonuc.osym.gov.tr/ adresine giriş yapılacak.
Yayımlanan sınav sonuçları arasından 2026 KPSS Ön Lisans seçilecek.
T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yapılacak.
Adaylar, sonuç belgesindeki KPSS P93 puanlarını kamu kurumlarının personel alımı ilanlarında kullanabilecek.
KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için B grubu kadrolara yönelik tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak. Kılavuzda kamu kurumlarının açık kadroları, kontenjanları ve başvuru şartları belirtilecek. Adaylar, belirlenen kurallara göre tercih işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirecek. Tercih takvimi ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ÖSYM'nin resmi internet sitesinden duyurulacak.
ÖSYM, adayların KPSS puanlarını, tercih sıralamalarını ve kadro kontenjanlarını dikkate alarak B grubu kadrolar için yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Sürecin uygulanmasına ilişkin kurallar tercih kılavuzunda açıklanacak. Puan eşitliği durumunda, daha önce mezun olan adaya öncelik verilecek; mezuniyet tarihinin de aynı olması hâlinde yaşı büyük olan aday öne geçecek.
Yerleştirme işlemleri, adayların ÖSYM sistemine internet üzerinden bildirdiği bilgiler doğrultusunda yapılacak. Sonuçlar, adaylara ve ilgili kamu kurumlarına elektronik ortamda duyurulacak.