KPSS Ön Lisans sorusu 2022: 47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kim almıştır?

KPSS Ön Lisans Sınavı, 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavda sorulan sorular arasında yer alan Emmy Ödülleri sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınav sonrası birçok aday, sosyal medyada bu soru ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Agah bey rolü ile Emmy ödülü alan Türk sanatçı sorusu, 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'na damga vurdu. Peki, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kim almıştır? İşte 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'nda sorulan o sorunun cevabı...