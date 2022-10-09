Haberler Yaşam Haberleri KPSS Ön Lisans sorusu 2022: 47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kim almıştır?
Giriş Tarihi: 9.10.2022 17:11

KPSS Ön Lisans sorusu 2022: 47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kim almıştır?

2022 KPSS Ön Lisans Sınavı, bugün tek oturum ile tamamlandı. Sınava katılan adaylar, sorulan soruların doğru yanıtları için araştırmalarına başladı. Bu noktada ‘’Agah bey rolü ile Emmy ödülü alan Türk sanatçı’’ sorusu en çok araştırılan sorular arasında yerini aldı. Peki, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kim almıştır? İşte yanıtı…

KPSS Ön Lisans sorusu 2022: 47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kim almıştır?

KPSS Ön Lisans Sınavı, 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavda sorulan sorular arasında yer alan Emmy Ödülleri sorusunun yanıtı adaylar tarafından merak konusu oldu. Sınav sonrası birçok aday, sosyal medyada bu soru ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Agah bey rolü ile Emmy ödülü alan Türk sanatçı sorusu, 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'na damga vurdu. Peki, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kim almıştır? İşte 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'nda sorulan o sorunun cevabı...

KPSS SORUSU: 47. ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ'NÜ KİM ALMIŞTIR?

Bugün gerçekleştirilen 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'nda sorulan bir soru sosyal medyada gündem oldu. Sınavda ter döken adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından sorulan soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

KPSS Ön Lisans Sınavı'nda çıkan "47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kim almıştır?" sorusunun cevabı hakkında internette aramalar hız kazandı.

İŞTE O SORUNUN CEVABI!

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, 2019 yılında yayınlanan 'Şahsiyet' isimli dizide hayat verdiği 'Agah Bey' karakteri ile Emmy Ödülünün sahibi oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS Ön Lisans sorusu 2022: 47. Uluslararası Emmy Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kim almıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA