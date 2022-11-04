KPSS ön lisans tercih kılavuzu ve tarihleri 2022: ÖSYM ile KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversitelerin 2 senelik bölümlerinden mezun olan öğrencilere yönelik düzenlenen KPSS ön lisans sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Puanlarını öğrenen adaylar, gözlerini KPSS ön lisans tercih tarihleri ve KPSS ön lisans tercih kılavuzu ile ilgili gelecek açıklamalara çevirdi. Bu noktada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler, ''KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans tercih sürecine dair tüm merak edilenler…
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2022 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.''
KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Ancak KPSS ön lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanması için lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.
KPSS ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 Pazar günü düzenlenecek. KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS tercih kılavuzu yayınlanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ HAKKINDA
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
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