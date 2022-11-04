KPSS ön lisans tercih kılavuzu ve tarihleri 2022: ÖSYM ile KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Ancak KPSS ön lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanması için lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.

KPSS ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 Pazar günü düzenlenecek. KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS tercih kılavuzu yayınlanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.