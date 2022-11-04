Haberler Yaşam Haberleri KPSS ön lisans tercih kılavuzu ve tarihleri 2022: ÖSYM ile KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte, tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:20

KPSS ön lisans tercih kılavuzu ve tarihleri 2022: ÖSYM ile KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS ön lisans tercih tarihleri ve tercih kılavuzu gündemde. KPSS ön lisans sonuçları, 3 Kasım’da ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanması ile beraber aldıkları puanları öğrenen adaylar, KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Alım yapılacak kadroların kontenjanları, başvuru şartları, tavan ve taban puanları ve tercih tarihleri gibi bilgilerin yer aldığı KPSS ön lisans tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 KPSS ön lisans tercih kılavuzu açıklandı mı? İşte detaylar…

KPSS ön lisans tercih kılavuzu ve tarihleri 2022: ÖSYM ile KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte, tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Üniversitelerin 2 senelik bölümlerinden mezun olan öğrencilere yönelik düzenlenen KPSS ön lisans sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Puanlarını öğrenen adaylar, gözlerini KPSS ön lisans tercih tarihleri ve KPSS ön lisans tercih kılavuzu ile ilgili gelecek açıklamalara çevirdi. Bu noktada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyenler, ''KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki, KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans tercih sürecine dair tüm merak edilenler…

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.''

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS ön lisans tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. KPSS ön lisans tercih tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS ön lisans tercih kılavuzu ile belli olacak.

KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Ancak KPSS ön lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanması için lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.

KPSS ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 Pazar günü düzenlenecek. KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS tercih kılavuzu yayınlanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ HAKKINDA

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS ön lisans tercih kılavuzu ve tarihleri 2022: ÖSYM ile KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte, tercih kılavuzu yayınlandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA