KPSS ÖN LİSANS TERCİH TARİHLERİ: ÖSYM ile Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

KPSS ön lisans tercih tarihleri için bekleyiş sürüyor.Ön lisans atama puanlarıyla ilgili kurumlara tercih yapacak adaylar takvimi sorgulamaya başladı.B grubu kadrolara başvurularını yapacak adaylar ÖSYM ekranından söz konusu tercihlere dair tarihlerin ve kılavuzun paylaşılmasını bekliyor. Peki, DGS ön lisans tercihleri ne zaman?
KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
KPSS Önlisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanması için Lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması beklenmektedir.
Bu sınavın sonuçlarının duyurulmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır.
KPSS ÖNLİSANS 55,60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
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KPSS ÖNLİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.
2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ön lisans düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekiyor.