KPSS ön lisans tercih dönemi için heyecan dorukta. KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınava katılım sağlayan diğer adaylar arasındaki sıralamalarını ve başarılarını öğrenen adaylar, KPSS ön lisans tercihleri için geri sayıma geçti. KPSS ön lisans tercih kılavuzu ile alım yapılacak kadroların kontenjanları, başvuru şartları, tavan ve taban puanları ve tercih tarihleri belli oluyor. Hal böyleyken ''KPSS ön lisans tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?'' soruları yanıt arıyor. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte? ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans tercih kılavuzu ve tarihleri…
9 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022 KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları, ÖSYM tarafından 3 Kasım 2022 tarihinde açıklandı.
KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar ise 11 Kasım 2022 tarihihnde erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;
"2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.
Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir."
Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
KPSS ön lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Tercih kılavuzunun yayınlanması için lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
KPSS ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 Pazar günü düzenlenecek. KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS tercih kılavuzu yayınlanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
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