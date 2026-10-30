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Giriş Tarihi: 30.10.2026 17:11

KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2026-KPSS ön lisans tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de!

2026 KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kamu personeli olmak isteyen adaylar için tercih süreci gündeme geldi. Sınavdan aldıkları puanlarla merkezi atamalara katılmayı bekleyen adayların gözü, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

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KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2026-KPSS ön lisans tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de!
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ÖSYM tarafından 4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Ön Lisans sınavının değerlendirme süreci tamamlandı. 30 Ekim'de sonuçlarını öğrenen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı kadrolara yerleşebilmek için tercih takvimine odaklandı. KPSS ön lisans tercih kılavuzu, adaylara merkezi yerleştirme sürecine ilişkin tarihler ve detaylar hakkında fikir verecek.

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı takvimine göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak ve 24 Aralık 2026 Perşembe günü sona erecek.

Bu dönemde ön lisans mezunları da KPSS P93 puanlarıyla, yayımlanacak kılavuzda kendilerine ayrılan kadro ve pozisyonlar için tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

30 Ekim 2026 itibarıyla KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercihlerin başlayacağı 17 Aralık'tan önce kılavuz yayımlanmış olacak. Böylece kamu kurumlarının personel alımı yapacağı kadrolar, kontenjan sayıları, mezuniyet şartları ve adaylarda aranan özel nitelikler belli olacak.

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KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

KPSS ön lisans tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar, tercih döneminin başlamasıyla birlikte T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilecek. Tercih listesi oluşturulurken kılavuzda yer alan mezuniyet koşulları, nitelik kodları ve kadrolara ilişkin özel şartların dikkate alınması gerekecek.

KPSS ÖN LİSANS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen KPSS P93 puanı iki yıl geçerliliğini koruyacak. Adaylar, geçerlilik süresi boyunca ilgili kamu kurumlarının ön lisans düzeyindeki personel alımlarına, ilan edilen başvuru şartlarını karşılamaları halinde katılabilecek.

2026 KPSS ÖN LİSANS SINAV VE TERCİH TAKVİMİ

Sınav tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuç açıklama tarihi: 30 Ekim 2026

KPSS-2026/2 tercih başlangıcı: 17 Aralık 2026

KPSS-2026/2 tercih bitişi: 24 Aralık 2026

Tercih kılavuzu: Henüz yayımlanmadı.

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