KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2026-KPSS ön lisans tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de!

ÖSYM tarafından 4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026 KPSS Ön Lisans sınavının değerlendirme süreci tamamlandı. 30 Ekim'de sonuçlarını öğrenen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının açacağı kadrolara yerleşebilmek için tercih takvimine odaklandı. KPSS ön lisans tercih kılavuzu, adaylara merkezi yerleştirme sürecine ilişkin tarihler ve detaylar hakkında fikir verecek.
ÖSYM'nin 2026 yılı takvimine göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak ve 24 Aralık 2026 Perşembe günü sona erecek.
Bu dönemde ön lisans mezunları da KPSS P93 puanlarıyla, yayımlanacak kılavuzda kendilerine ayrılan kadro ve pozisyonlar için tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
30 Ekim 2026 itibarıyla KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercihlerin başlayacağı 17 Aralık'tan önce kılavuz yayımlanmış olacak. Böylece kamu kurumlarının personel alımı yapacağı kadrolar, kontenjan sayıları, mezuniyet şartları ve adaylarda aranan özel nitelikler belli olacak.
KPSS ön lisans tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Adaylar, tercih döneminin başlamasıyla birlikte T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilecek. Tercih listesi oluşturulurken kılavuzda yer alan mezuniyet koşulları, nitelik kodları ve kadrolara ilişkin özel şartların dikkate alınması gerekecek.
2026 KPSS Ön Lisans sınavından elde edilen KPSS P93 puanı iki yıl geçerliliğini koruyacak. Adaylar, geçerlilik süresi boyunca ilgili kamu kurumlarının ön lisans düzeyindeki personel alımlarına, ilan edilen başvuru şartlarını karşılamaları halinde katılabilecek.
Sınav tarihi: 4 Ekim 2026
Sonuç açıklama tarihi: 30 Ekim 2026
KPSS-2026/2 tercih başlangıcı: 17 Aralık 2026
KPSS-2026/2 tercih bitişi: 24 Aralık 2026
Tercih kılavuzu: Henüz yayımlanmadı.