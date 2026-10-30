KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? 2026-KPSS ön lisans tercih kılavuzu için gözler ÖSYM’de!

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin 2026 yılı takvimine göre KPSS-2026/2 merkezi yerleştirme tercihleri 17 Aralık 2026 Perşembe günü başlayacak ve 24 Aralık 2026 Perşembe günü sona erecek.

Bu dönemde ön lisans mezunları da KPSS P93 puanlarıyla, yayımlanacak kılavuzda kendilerine ayrılan kadro ve pozisyonlar için tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.