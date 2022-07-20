Memur olmak isteyen vatandaşların katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM sınav takvimine göre; KPSS, bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim alanlarında düzenlenecek. Bilindiği üzere KPSS lisans başvuruları, Mayıs ayında tamamlandı ve sınav 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS lisans sınavının hemen ardından ön lisans ve ortaöğretim başvuruları başlayacak. Peki; KPSS başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri.
2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 31 Temmuz'da düzenlenecek.
KPSS alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihine kadar sürecek. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da yapılacak.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.