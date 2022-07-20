Memur olmak isteyen vatandaşların katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM sınav takvimine göre; KPSS, bu yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim alanlarında düzenlenecek. Bilindiği üzere KPSS lisans başvuruları, Mayıs ayında tamamlandı ve sınav 31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS lisans sınavının hemen ardından ön lisans ve ortaöğretim başvuruları başlayacak. Peki; KPSS başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte ÖSYM ile 2022 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri.