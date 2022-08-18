Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS önlisans oturumu için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından yenilenen takvime göre KPSS önlisans, 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS önlisans başvuruları ise 03-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise KPSS önlisans geç başvuru tarihi hakkında araştırmalarına başladı. Peki, KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile KPSS önlisans geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 KPSS önlisans geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında bilgiler…
2022 KPSS Ön lisans başvuruları 3 - 16 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru yapamayan binlerce aday ise KPSS önlisans geç başvuru ücreti ve tarihini araştırmaya başladı.
İşte 2022 KPSS önlisans geç başvuru tarihi ve ücreti;
KPSS ön lisans başvurularını kaçıran adaylar, 23 - 24 Ağustos 2022 geç başvuru günü tarihlerinde başvurularını yapabilecek.
Başvurular elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.
Önlisans başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlenmişti. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ödenir.
2022 KPSS ortaöğretim başvuruları 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular ardından sınav ise 6 Kasım'da uygulanacak, sonuçlar 1 Aralık günü erişime sunulacak.