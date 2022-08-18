Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS önlisans oturumu için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından yenilenen takvime göre KPSS önlisans, 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS önlisans başvuruları ise 03-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında alındı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise KPSS önlisans geç başvuru tarihi hakkında araştırmalarına başladı. Peki, KPSS önlisans geç başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM kılavuzu ile KPSS önlisans geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 KPSS önlisans geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında bilgiler…