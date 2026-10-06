KPSS ÖNLİSANS SONUÇ TARİHİ: ÖSYM duyurdu! 2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca adayın beklediği KPSS ön Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava 1 milyon 593 bin 198 kişi başvuru yaptı. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine odaklandı.
KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların en çok merak ettiği konu sonuçların açıklanacağı tarih oldu. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak. Ancak yeni bir KPSS Ön Lisans sınavının yapılamaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek. Böylece adaylar, sonuçlarını kamu kurumlarının ilgili personel alımlarında tercih dönemlerinde kullanabilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.