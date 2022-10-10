KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM ile ne zaman erişime açılacak?

KPSS önlisans sınav sonuçları için an itibarıyla geri sayım da başladı. 9 Ekim tarihinde düzenlenen ve iki senelik mezunların kamuda istihdam edebilmesi için yapılan sınavla alakalı olarak "KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuçlar için Kasım ayını işaret etti. Peki, 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair merak edilen o detaylar.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ÖN LİSANS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!
KPSS Ön Lisans Sınavı soruları ve cevapları erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ön Lisans Sınavı'na ait (2022-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 09 Ekim 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 19 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.''
KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ