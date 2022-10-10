KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sınav sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM ile ne zaman erişime açılacak?

KPSS önlisans sınav sonuçları için an itibarıyla geri sayım da başladı. 9 Ekim tarihinde düzenlenen ve iki senelik mezunların kamuda istihdam edebilmesi için yapılan sınavla alakalı olarak "KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi sonuçlar için Kasım ayını işaret etti. Peki, 2022 KPSS önlisans sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair merak edilen o detaylar.