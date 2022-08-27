KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 yeni ÖSYM takvimi ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim başvuruları için az bir süre kaldı. KPSS sınav takvimi 2022 detaylarına baktığımızda KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı öğreniliyor. Kamuda personel olmak isteyen adaylar KPSS ortaöğretim sınavı 2022'ye girerek hünerlerini gösterecek. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar!