KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 yeni ÖSYM takvimi ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim başvuruları için az bir süre kaldı. KPSS sınav takvimi 2022 detaylarına baktığımızda KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı öğreniliyor. Kamuda personel olmak isteyen adaylar KPSS ortaöğretim sınavı 2022'ye girerek hünerlerini gösterecek. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar!
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim başvuruları için tarih belli oldu. KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 1 Eylül günü başlayacak ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM KPSS sınav takvimi yeniden şekillenirken, yeni takvime göre sınav 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURU NASIL YAPILIR?
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURU EKRANI