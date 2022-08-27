Haberler Yaşam Haberleri KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 yeni ÖSYM takvimi ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.8.2022 20:09

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 yeni ÖSYM takvimi ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim başvuruları çok yakında başlıyor! ÖSYM KPSS sınav takvimi 2022 yeniden düzenlendi ve sınavların başvuru, sınav ve sınav sonucu tarihleri değişmiş durumda. Sınava girip kamuda görev almak isteyen adaylar, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman sorularını yöneltiyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman 2022? KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri belli mi? işte detaylar!

KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 yeni ÖSYM takvimi ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim başvuruları için az bir süre kaldı. KPSS sınav takvimi 2022 detaylarına baktığımızda KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı öğreniliyor. Kamuda personel olmak isteyen adaylar KPSS ortaöğretim sınavı 2022'ye girerek hünerlerini gösterecek. Peki, KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim başvuruları için tarih belli oldu. KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 1 Eylül günü başlayacak ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erecek

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM KPSS sınav takvimi yeniden şekillenirken, yeni takvime göre sınav 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURU NASIL YAPILIR?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURU EKRANI

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 yeni ÖSYM takvimi ile KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA