KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak? KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ve sınav tarihi

KPSS lisans için geri sayım yarın son bulurken, ön lisans sınavına katılacak adaylar için maraton başlıyor. Sınava girecek adaylar, KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. Peki ÖSYM'nin son açıklamalarına göre KPSS önlisans geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri!
2022 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ön lisans oturumu 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül-13 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. KPSS ön lisans geç başvuruları 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde alınacak.