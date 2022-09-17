Haberler Yaşam Haberleri KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak? KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ve sınav tarihi
Giriş Tarihi: 17.9.2022 13:48

KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak? KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ve sınav tarihi

KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ve başvuru tarihleri sınava girecek adayların gündem konusu oldu. Adaylar, KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak sorularıyla sınava ilişkin güncel açıklamaları takip ediyor. İşte KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ve sınav tarihi!

KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak? KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ve sınav tarihi

KPSS lisans için geri sayım yarın son bulurken, ön lisans sınavına katılacak adaylar için maraton başlıyor. Sınava girecek adaylar, KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. Peki ÖSYM'nin son açıklamalarına göre KPSS önlisans geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri!

2022 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans oturumu 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül-13 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. KPSS ön lisans geç başvuruları 23-24 Ağustos 2022 tarihlerinde alınacak.

KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenecek. Ön lisans başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlenmişti. KPSS geç başvuru ücreti ise yüzde elli artırımlı olarak 195 lira olacak.

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KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak? KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ve sınav tarihi
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