KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak? KPSS ön lisans geç başvuru tarihi ve sınav tarihi

KPSS lisans için geri sayım yarın son bulurken, ön lisans sınavına katılacak adaylar için maraton başlıyor. Sınava girecek adaylar, KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar, ne zaman yapılacak sorularına yanıt arıyor. Peki ÖSYM'nin son açıklamalarına göre KPSS önlisans geç başvurusu ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri!