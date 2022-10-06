KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2022 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2022 KPSS sınavları tüm hızıyla devam ediyor. Lisans oturumları, geçtiğimiz hafta sonu yapılan ÖABT sınavı ile birlikte sona ererken gözler KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına çevrildi. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan lise mezunları, ''KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…