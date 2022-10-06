KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2022 KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

2022 KPSS sınavları tüm hızıyla devam ediyor. Lisans oturumları, geçtiğimiz hafta sonu yapılan ÖABT sınavı ile birlikte sona ererken gözler KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına çevrildi. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan lise mezunları, ''KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman yayımlanır? İşte, ÖSYM ile 2022 KPSS Ortaöğretim sınav tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2022 güncel KPSS sınav takvimine göre; KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı.
Sınav giriş belgeleri, genellikle 10 gün önceden adayların erişimine açılıyor. Bu kapsamda KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgelerinin Ekim ayının sonuna doğru yayımlanması bekleniyor.
Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN AÇINIR?
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınaav giriş belgesini temin edebilir.
KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ
KPSS Ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.